Arranca un nuevo maratón rojiblanco

De maratón en maratón. Así es la presente temporada del Granada CF, que tras su clasificación para la fase de grupos de la Europa League debe acostumbrarse a jugar tres partidos por semana. Tras jugar siete encuentros en 22 días en el arranque del curso, ahora le llega el segundo maratón hasta el siguiente parón de LaLiga Santander con motivo de los compromisos internacionales de las distintas selecciones. De nuevo, 23 días para disputar siete duelos entre la competición liguera y la europea. Un cansancio al que deben de irse adaptando y que hará que las rotaciones sean una constante.

Precisamente, cambios en el once está siendo la tónica hasta el momento y este sábado ante el Sevilla FC y en un Nuevo Los Cármenes vacío una vez más se volverá a repetir. La gran mayoría de jugadores tuvieron casi cuatro días de descanso pero otros como los internacionales (Yangel Herrera, Darwin Machís, Nehuén Pérez, Eteki, Rui Silva y Domingos Duarte) no han gozado de tanto relax aunque los portugueses y Nehuén no hayan disputado ni un sólo minuto.

Duro rival

Pero enfrente tendrá a un rival que ha visto como en estas dos semanas sin Liga se le han ido nada menos que once futbolistas, aunque Munir tuvo que regresar a la capital hispalense al no contar con el OK de la FIFA para que jugara con Marruecos. De hecho, el cuadro de Julen Lopetegui, que cuenta con una excelente plantilla, es tras el FC Barcelona el que más jugadores aporta a las distintas selecciones de los equipos de Primera División.

Por tanto, se prevén muchas novedades en el once de ambos equipos que esta campaña han dado un salto importante en sus presupuestos, a distintos niveles por supuesto, y que se medirán empatados a puntos aunque los sevillanos ha jugado un encuentro menos al llegar y ganar la final de la Europa League. Además, estuvo a punto de sorprender al Bayern Múnich en la Supercopa continental, por lo que es evidente que será un hueso duro de roer para los rojiblancos.

Pero el conjunto de Diego Martínez ya ha demostrado que no rinde ante nadie. Exceptuando el choque en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que le pasó por encima aunque la cabeza de los nazaríes estaba más en Malmö que ante el cuadro colchonero, en el resto de citas sigue siendo ese Granada CF reconocible, competitivo y que quiere seguir creciendo.

El cansancio de los jugadores que han estado en sus selecciones condicionará los onces iniciales de ambos equipos

El choque tendrá varias frentes interesantes. Por un lado, el regreso de Carlos Fernández a la que fue su casa la pasada campaña y que tan buen rendimiento ofreció. Todo hace indicar que el de Castilleja de Guzmán será titular por primera vez en una competición en la que tan sólo ha disputado seis minutos. El hecho de que el Sevilla FC arranque el martes su participación en la Champions en Londres frente al Chelsea hará que Lopetegui realice cambios en su once inicial y todo hace indicar que el espigado delantero hispalense será el hombre referencia. De haber público en la instalación del Zaidín, el máximo goleador rojiblanco en la pasada temporada se habría llevado una gran ovación pero no será así. Ahora el aficionado granadino tan sólo espera que no le dé por ofrecer un recital de fútbol como hizo hace poco menos de cuatro meses.

Cita especial

También será una cita de reencuentros. De exsevillistas que hoy forman parte del plantel nazarí como Víctor Díaz, Carlos Neva, Gonalons o Eteki, que se formaron o pasaron por la entidad presidida por José Castro. Un club que ha visto como uno de sus pilares defensivos y uno de los futbolistas con más proyección como Jules Koundé no estará disponible al dar positivo por Covid-19 tras su participación en los partidos internacionales de la selección sub 21 francesa. Una ausencia considerable pues el galo estaba al nivel de los mejores zagueros de LaLiga junto a su compañero Diego Carlos. Una baja que abre el camino para que Sergi Gómez o bien una de sus últimas incorporaciones, Karim Rekik, peleen por un puesto en el eje de la zaga.

Por su parte, Diego Martínez está pendiente de Vallejo y Ángel Montoro, con problemas musculares en el aductor y el sóleo respectivamente y de cuya participación dependerá el once inicial. Y más teniendo en cuenta que Ramón Azeez tiene una lesión fibrilar en el recto anterior derecho al igual que Quini.

Dudas

Ausencias, si se confirman, que dejan el centro del campo con los efectivos justos (Gonalons, Eteki, Milla y Yangel) y que podría hacer que Diego Martínez opte por jugar con un doble pivote con Fede Vico o Soro en la media punta y Puertas y Kenedy en las bandas. Atrás, Víctor Díaz y Foulquier pelearán por el lateral derecho y Duarte podría volver a formar dupla defensiva junto a Germán con Neva en el flanco izquierdo.

Será un derbi andaluz descafeinado por el nulo ambiente pero más que interesante para el espectador en sus casas. Arranca un nuevo maratón rojiblanco.