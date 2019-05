Rodri compareció este miércoles ante los medios de comunicación y pese a que su equipo se juega el domingo el ascenso, dicha palabra, ascenso, sigue sin salir de la boca de ningún jugador rojiblanco y el soriano no fue una excepción. El ariete declaró que el Granada CF afrontará el duelo en Mallorca “con la máxima tranquilidad” una vez que no se aprovechó la cita ante el Cádiz en Los Cármenes.

Agridulce

Un duelo que para el jugador formado en el Sevilla FC dejó “un sabor agridulce”, por lo que se remitió al duelo en Son Moix “para intentar sumar los tres puntos”. Una cita que espera que los rojiblancos acudan a ella “como si fuera un partido más”. Y lo argumentó señalando que “quizá ante el Cádiz tuvimos más tensión de lo normal”.

El hecho de que los de Diego Martínez puedan ascender aún perdiendo, no afecta a los nazaríes y así lo manifestó Rodri: “No podemos esperar a ver qué hacen los demás por lo que vamos a ir a ganar porque si vas pensando en empatar o en lo que van a hacer los demás seguro que no saldrá bien", indicó.

Ante los de Vicente Moreno tiene claro que "hay que ir allí pensando que es un gran equipo y que no nos lo va a poner fácil. No van a regalar nada pero sabemos que vamos a tener que mostrar nuestra mejor versión para ganar", agregó. El conjunto mallorquín "tiene peligro" y "está ahí en la clasificación -quinto- porque se lo ha ganado y merecido".

"El Mallorca no va a regalar nada pero sabemos que vamos a tener que mostrar nuestra mejor versión para ganar"

El ex de la Cultural Leonesa cree que el Granada CF tiene esta temporada la cualidad de "olvidar rápido cuando las cosas no han salido bien, de cambiar el chip" por lo que "a día de hoy" tienen la mente puesta "sólo en Mallorca". El delantero avanzó que su equipo está "con confianza".

Lo hubiera firmado

En lo que sí fue contundente fue a la hora de valorar la temporada de los rojiblancos, apuntando que “si nos hubiesen dicho a principio de temporada que íbamos a llegar a falta de dos jornadas con los puntos que tenemos y dependiendo de nosotros mismos, cualquiera lo hubiera firmado. La situación es inmejorable", reconoció.

Pocos goles

En cuanto a la valoración que hace de su primera campaña en Granada resaltó que le gustaría "llevar 25 goles" pero que su trabajo y el del colombiano Adrián Ramos, el otro delantero del equipo, "nunca ha faltado para ayudar al equipo". "Es importante el que hayamos llegado a este final de temporada a un nivel alto tanto personal como colectivamente. Estoy contento y feliz y creo que en el campo se ve con el trabajo", sentenció.