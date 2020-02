Con toda una ciudad pendiente, el Granada CF afronta esta noche una de esas citas que muchos aficionados guardarán en su retina por mucho tiempo. Los de Diego Martínez visitan San Mamés en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey, y lo hacen con la ilusión de dar la sorpresa en uno de los mejores campos de España y ante uno de los equipos que más cómodos se encuentran en la competición copera.

Porque nadie duda que si hay un favorito en la eliminatoria, ese es el Athletic Club. Nada menos que veintitrés títulos cuenta en su haber el cuadro vasco, sólo por detrás del FC Barcelona. El último lo logró en 1984 tras vencer por 1-0 precisamente al Barça, en el famoso duelo que terminó con una batalla campal en el Bernabéu con Maradona entre los protagonistas. Desde entonces, cuatro finales más ha disputado y todas ellas saldadas con derrota.

Inesperado

El nuevo formato instaurado por Luis Rubiales ha hecho que hayan accedido a semifinales equipos como el Mirandés o el propio Granada CF que nadie esperaba. Y quizá por ello, en tierras bilbaínas se está pensando en empezar a desengrasar la gabarra, la embarcación que utiliza la entidad de Ibaigane para celebrar sus títulos. Pero mal harían los de Gaizka Garitano en confiarse en exceso. Los vizcaínos saben que el choque en San Mamés puede ser clave para pasar a la final, por lo que el ambiente que se vivirá en La Catedral será espectacular.

Sin embargo, a ilusión hay pocos equipos que le ganen en la actualidad a los rojiblancos. El poder jugar una final de Copa del Rey no es algo que pase todos los años (no lo hace desde 1959) y esta oportunidad quizá sea única para muchos jugadores. El hecho de no ser favorito, de jugar el choque vuelta en casa y de que sea el Athletic el que deba llevar el peso de la eliminatoria, es un factor clave. No será un duelo de 90 minutos, sino de 180 o más si hay prórroga en Los Cármenes, y en ese sentido hay que tener muy claro que no se pueden ni perder los nervios ni venirse abajo por un posible tanto de los de Garitano.

¿Cambio de sistema?

Todo hace indicar que Diego Martínez podría cambiar el sistema de juego y formar con tres centrales y dos carrileros ante el potencial aéreo de su rival. Los buenos minutos que con ese sistema mostraron tanto en la segunda mitad ante el Valencia como en el Wanda Metropolitano así lo atestiguan. Como bien dejó claro el técnico vigués en la previa, hay que actuar con personalidad pero con cabeza, y pertrecharse atrás es una opción siempre que cuando se vaya al ataque se asuste al rival, pues de lo contrario el duelo puede ser un suplicio. Y más teniendo en cuenta el ambiente que se vivirá en San Mamés. Porque marcar fuera de casa tiene mucho valor de cara a la vuelta.

La mejor noticia para el Granada CF es que muchos de los jugadores que salgan de inicio estarán frescos físicamente pues descansaron y gozaron de pocos minutos ante el Atlético de Madrid. Con la excepción de Víctor Díaz, Domingos Duarte, Yangel Herrera y Roberto Soldado, los restantes siete componentes del presumible once llegan en buenas condiciones, y más ante un conjunto que cuenta con el físico como una de sus armas. Aunque el gallego no quiso desvelar quien ocupará la portería, todo hace indicar que lo jugará Rui Silva tras darle la oportunidad a Aarón de debutar el pasado sábado en Primera en un estadio de la importancia del Wanda Metropolitano. El luso actuaría así por primera vez en Copa, pero el choque tiene una gran trascendencia y en el campo tienen que estar los mejores. Es ley de fútbol.

Se esperan unos 200 aficionados granadinos en las gradas tras cruzarse gran parte de ellos todo el país

Si Diego Martínez optará por actuar con tres centrales, Duarte, que no jugará ante el Valladolid por sanción, Germán y Vallejo serían los integrantes de la zaga. Por los flancos, Víctor Díaz y Carlos Neva ocuparían los carriles. Gonalons y Yangel Herrera formarían en el eje del centro del campo, con Machís y Puertas acompañando a Soldado, que tiene una pequeña sobrecarga que no le impedirá ser de la partida. Hay partidos que ningún jugador se quiere perder y este es uno de ellos. No obstante, jugar con Carlos Fernández sería otra opción pero ahí habría que, o bien elegir entre Puertas y Machís, o dejar a Soldado en el banquillo, cosa poco probable por la ascendencia que tiene el valenciano en el equipo.

Morbo

El encuentro tiene también su morbo por todo lo que sucedió en el partido de LaLiga Santander que se disputó el pasado uno de diciembre. El penalti a Raúl García de Domingos Duarte, que vino precedido de un empujón del intenso jugador del Athletic, el penalti que detuvo Rui Silva y que desde el VAR decidieron que había que repetir...Todo ello hará que también haya cierto ánimo de revancha en la expedición granadina, que no estará sola pues habrá unos 200 valientes que se van a cruzar el país entero para apoyar a su equipo en esta cita que ojalá que sea inolvidable.

El rival

Enfrente, Garitano finalmente podrá contar con Yuri Berchiche y Raúl García, que eran las principales dudas del cuadro vasco. Había pocas dudas de que estarían disponibles. Y es que el factor psicológico será también importante. Los Dani García, Muniain o Williams también jugarán.

Los llamados leones de la Catedral del fútbol se verán las caras con otros, más modestos y humildes, que quieren seguir haciendo historia. Pero los verdaderos leones están en Granada, como los de la Alhambra. A demostrarlo.