Luis García Plaza: "No han salido las cosas al final"

Luis García Plaza entró a la sala de prensa de Mendizorroza contariado tras el empate del Deportivo Alavés ante el Granada CF, partido que se dislocó tras una bochornosa expulsión a Sergio Ruiz.

El técnico cree que es una pena. "Nos vuelven a meter un gol por un error y nos hace mucho daño. De ahí al final de la primera parte, poca cosa. Pero luego nos hemos repuesto y hemos podido remontar. No hemos tenido suerte y hemos fallado un penalti en los últimos minutos. Creo que en la segunda parte hemos hecho méritos para ganar”.

Además, piensa que los chavales "se han vaciado pero no nos han salido las cosas al final. Y de la gente, ¿qué voy a decir? Han estado apoyando en todo momento y me marcho tocado por no haber sumado una victoria”.

Respecto a la clasificación cree que hay que seguir, pues "todavía nos quedan tres jornadas y tenemos posibilidades de conseguir el objetivo. No puedo decir otra cosa, de verdad. No es que tenga nada contra nadie de los periodistas pero poco más puedo decir. Lo hemos dado todo, nos vamos a casa jodidos pero contentos con el equipo”.