Con el canterano Raúl Torrente como titular, el Granada CF no conoce la derrota

Pep Boada, director deportivo de Granada CF, en su presentación el pasado 14 de junio, señaló que “el filial tiene que ser un abastecimiento de jugadores para la primera plantilla que nos pueda ayudar en cualquier momento”. Ese mensaje, que suele ser habitual en los responsables deportivos de la entidad, casi siempre se queda en nada. En el club rojiblanco en los últimos casi 50 años han sido más palabras que hechos.

Sin embargo, esta temporada para que es más real que nunca. Apostar por jugadores de la cantera suele ser un riesgo y más si no se tiene una cultura de ello. Hay muchos equipos, sobre todo del norte del país, que en su ADN está contar por futbolistas formados en la casa. El Granada CF no ha sido tradicionalmente así hasta que ha llegado Robert Moreno al banquillo. Casualidad o no, motivado por las lesiones o porque verdaderamente cree en ello, el darle minutos de calidad a jóvenes como Raúl Torrente o Isma Ruiz está siendo uno de las aspectos que se deben valorar en su justa medida. Porque eso, al final, es patrimonio para el club.

Cinco titularidades

Pero si a ello se le suma que están respondiendo, miel sobre hojuelas. Los números están ahí y desde que Torrente ha entrado en el equipo, el Granada CF no ha perdido. Son cinco los duelos que los rojiblancos suman sin caer y en todos ellos, el espigado central murciano ha sido titular. El defensor no olvidará el mes de noviembre de 2021 que fue cuando debutó en Primera División. Lo hizo en la victoria ante el Levante y con el choque sentenciado. El técnico catalán quiso premiarle así.

Volvió a jugar ante el Real Madrid ante la lesión de Víctor Díaz con el duelo muy cuesta arriba. Pero fue en San Mamés donde hizo su estreno como titular. En La Catedral demostró estar capacitado para aportar al equipo. Y eso que se tuvo que medir al experimentado Raúl García. No tuvo fortuna en el segundo tanto vizcaíno, pero mostró maneras.

Consagrado

Ante el Alavés estuvo a buen nivel con Joselu enfrente y Abram de compañero en la zaga. En Cádiz sufrió en el cuerpo a cuerpo y con la potencia del ‘Choco’ Lozano y frente a Mallorca y Atlético de Madrid se consagró. Son ya siete los encuentros en los que ha contado con minutos, los cinco últimos sin conocer la derrota y en seis de ellos su equipo sumó. Ha sabido aprovechar su oportunidad y ya pocos dudan de su valía. La lesión de Domingos Duarte, Germán y Víctor Díaz le permitió alcanzar el primer equipo. Ahora, con los tres recuperados, Robert Moreno tiene un problema. Bendito problema.