Si algo ha demostrado este histórico Granada CF es su ambición, superar retos y este viernes tiene una de esas citas para demostrarlo. Poder decir a cuatro jornadas del final de la competición que los de Diego Martínez llegarían con opciones de jugar en Europa la próxima temporada era un sueño que nadie esperaba. Pero los rojiblancos se lo han merecido y aunque la empresa no es nada fácil, la realidad es esa.

En Anoeta, o como se llama actualmente por motivos económicos, el Reale Arena, el cuadro rojiblanco tiene una gran oportunidad para meterse de lleno en la pelea por la Europa League. De hecho, es la última opción real pues de perder diría adiós a un sueño que no es una obligación pero que no está tan lejos como podría imaginarse a principio de campaña. Si cae ante el cuadro de Imanol Alguacil se quedaría a seis puntos más el average particular perdido con el Getafe, que sería el que terminaría la jornada ocupando la séptima plaza con nueve puntos por jugar. O lo que es lo mismo, se despediría de pelear en la recta final por dicha plaza.

Motivación

Sin embargo, de ganar apretaría y de qué manera una lucha para que la que sólo están los elegidos y el Granada CF sería uno de ellos pese a ser, de largo, el que menos experiencia, presupuesto y límite salarial tiene de los equipos inmersos en ella. El buen encuentro que cuajaron ante el Valencia y la posibilidad de hacer algo histórico es una motivación más que suficiente para buscar un triunfo en un campo que trae muy buenos recuerdos, aunque fue allí donde en la anterior etapa en Primera División se terminó descendiendo en la primera, y desastrosa, temporada de Jiang Lizhang como presidente del Granada CF.

El duelo en Donosti dará el pistoletazo de salida al último maratón de partidos que deberán afrontar los de Diego Martínez, que jugarán en diez días cuatro encuentros con dos viajes de por medio. Una prueba más para demostrar la capacidad de adaptación y sacrificio de un conjunto que ha tenido dos días más de descanso que su rival, pues los donostiarras jugaron el pasado lunes.

Una vez más, serán las sensaciones físicas de los jugadores las que condicionen el once del técnico gallego, que hará cambios como ya es habitual pero no tantos como en las dos últimas jornadas, en la que introdujo hasta siete novedades en cada uno de los equipos iniciales. Seguramente, y ante un cuadro que tiene en la circulación de balón una de sus armas, el técnico del Granada CF opte por formar de inicio con el sistema de tres centrales y dos carrileros con dos pivotes por delante. Ahogar la zona de creación de juego de la Real se antoja fundamental para tener opciones pues si juegan cómodos, son muy peligrosos.

El once

De ahí que la dupla Yan Eteki y Yangel Herrera tenga una labor fundamental en la presión. El regreso de hombres como Vallejo y Puertas podrían ser las principales novedades de un equipo que quiere aprovechar el buen momento de sus delanteros, autores de siete de los nueve tantos de los rojiblanco en el regreso a la competición tras el parón. Ante la importancia de la cita, sería muy extraño que Soldado o Carlos Fernández se quedaran en el banquillo de inicio. Tan sólo molestias físicas de alguno de los dos impedirán que sean los hombres más adelantados ante un equipo al que el confinamiento no le ha sentado nada bien. Además, el hecho de contar con cuatro apercibidos (Víctor Díaz, Foulquier, Eteki y Machís) también podrían condicionar el once.

Y es que la Real Sociedad, que probablemente haya sido uno de los equipos que mejor fútbol ha practicado a lo largo de la temporada, tan sólo ha ganado uno de los siete duelos que ha disputado desde que se reanudó la competición. De hecho, cuando se paralizó LaLiga Santander ocupaba la quinta plaza, empatado a puntos con el Getafe que estaba en posición de Champions League. Pero dicha dinámica varió y de los últimos 21 puntos ha logrado tan sólo cinco por nueve el Granada CF. Las lesiones de hombres clave como Martin Odegaard, una de las sensaciones de LaLiga pero que no parece el mismo, han afectado mucho el juego de los de Imanol Alguacil, que al menos tiene al delantero sueco Isak en estado de forma tras sus dos tantos anotados ante el Espanyol y el Levante.

Se esperan cambios en el once de Diego Martínez aunque no tantos como en las dos últimas jornadas de competición

La victoria otorgaría a la Real un doble premio: depender de sí misma en su lucha por Europa al alcanzar la sexta plaza y descartar a un candidato. Sin embargo, las lesiones se han cebado en su medio campo. Illarramendi, Guevara, Luca Sangalli y Januzaj, además del defensa lateral Joseba Zaldua estarán ausentes mientras que David Zurutuza sigue entre algodones.

Buenos recuerdos

Los tantos de Recio e Ighalo en el descuento de las temporadas 2012-2013 y 2013-2104 o el ‘extraño’ 0-3 del curso 2014-2015 traen buenos recuerdos. Si se gana, el sueño continuará. Si no es así, no pasará nada. Pero soñar no cuesta nada.