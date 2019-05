Duelo con olor a final en Los Cármenes

Cuando todo hacía indicar que el Recreativo tendría muy complicado salvar la categoría, la llegada de David Tenorio ha reactivado las opciones de los rojiblancos para seguir un año más en el Grupo IV de Segunda División B. Pero gran parte de ellas pasan por sacar adelante el choque que este sábado el filial tiene ante la Balompédica Linense.

Y lo hará por primera vez en la temporada en el Estadio de Los Cármenes, una decisión que debe suponer un plus de motivación para los jóvenes cachorros nazaríes que a buen seguro contarán con mucho más apoyo del que ha tenido habitualmente en los encuentros que ha disputado en la Ciudad Deportiva del Granada CF.

En racha

La victoria el pasado domingo en Talavera permitió al ‘Recre’ salir de puestos de descenso y promoción en los que estaba inmerso desde la jornada trigésimo primera. Un triunfo que ha cargado de moral a un grupo de jugadores que acumula cinco jornadas sin conocer la derrota en las que tan sólo ha encajado dos goles. Una dinámica positiva que contrasta con la que su rival, una Balona que ya no tiene tiene opciones de acceder a la Copa del Rey de la próxima campaña y que tampoco va a descender, por lo que llega a Granada sin nada en juego.

Mal momento

Pero es que además acumula cinco derrotas consecutivas sumando un punto de los últimos dieciocho en juego y con problemas de cara a portería. Y es que en el mes de abril no ha marcado ni un gol en las cuatro citas que ha afrontado. Y por si fuera poco, Jordi Roger, técnico del conjunto gaditano, cuenta con bajas significativas. Así, no serán de la partida en Los Cármenes Sergio Rodríguez y Joe por sanción mientras que Cellerino no estará por lesión.

Tras sumar una victoria de los últimos nueve disputados, el Recreativo tiene que aprovechar el mal momento del Linense para alejarse del peligro aunque la permanencia no estará asegurada de sacar el choque adelante. Con un punto de renta sobre el puesto de promoción que ocupa el Villanovense con el que se tiene el average empatado y dos con el descenso directo que marca el Jumilla con el que caen en el duelo directo de sus partidos, alcanzar los 42 puntos supondría involucrar a otros conjuntos en la lucha por evitar caer al Grupo IX de Tercera División como el Sanluqueño, el Don Benito o el Sevilla Atlético.

Las bajas por sanción de Garrido y Jean Carlos hará que Tenorio haga cambios en el once

Los rojiblancos han mantenido su arco a cero en las últimas tres semanas y esa es la base para puntuar. Pocos cambios se prevén en el once de Tenorio, que desde su llegada ha usado casi siempre el mismo once, condicionado en ocasiones por las sanciones y con el único cambio de Isi por Yael en el puesto de organizador. Un Isi que en Los Cármenes podrá demostrar su calidad para mover al equipo.

Cambios

Sin embargo, las sanciones por acumulación de amonestaciones de Garrido y Jean Carlos obligarán al técnico granadino a modificar su equipo de inicio. Lo normal es que Paco Torres entre en el lateral diestro ante la ausencia por lesión de Eliseo y Antonio Marín, estando más abierto el sustituto del extremo hispano-brasileño. Para dicho puesto pelean Víctor Morillo, lo que obligaría a Nacho Buil a caer en una banda, y Caio que ya fue titular ante el San Fernando. Otra opción sería jugar con dos puntas como Rubén Sánchez y Javi Ontiveros y situar partiendo de banda a Juancho, que al fin marcó su primer gol esta temporada en tierras toledanas. Goles del anterior partido que se puede ver en el siguiente vídeo: