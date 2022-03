¿Quién es Sydney Sweeney? Conoce a la estrella de 'Euphoria' y nueva incorporación de 'Madame Web' en Marvel y Sony

La nueva celebridad de Hollywood cuenta ya con una prolífica carrera que suma más de 46 apariciones en títulos de cine y televisión. Su reciente rol casi protagonista en la segunda temporada de la exitosa serie de HBO, 'Euphoria', le ha llevado a un nuevo status dentro de la industria cinematográfica. Ahora, según el portal de noticias Deadline, se incorporará a la nueva cinta de Sony y Marvel, 'Madame Web, en un rol aún desconocido dentro del universo arácnido de la compañía.

La familia de Sweeney no proviene del mundo cinematográfico, por lo que su rápido ascenso en la industria tiene aún más mérito. Tiene un hermano menor llamado Trent, su madre es abogada y su padre trabaja en el campo de la medicina.

Su primera parición en el mundo del cine fue en una película independiente a la cual acudió a audicionar en su ciudad natal, Spokane, Washington D.C. En 'ZMD: Zombies of Mass Destruction', dirigida por Kevin Hamedani, con tan sólo doce años interpretó a Lisa. La actriz estadounidense-canadiense logró convencer a sus padres de su faceta como actriz y se mudó Los Ángeles y después a Toronto.

Ha participado en diversas series clásicas de televisión como '90210','Mentes criminales', 'Anatomía de Grey' y 'Pequeñas mentirosas'. El primer papel protagónico en una serie de televisión llegó de la mano de Netflix, donde interpretó a Emaline Addario en 'Everithing Sucks' y posteriormente participaría en 'Sharp Objects' de HBO, donde interpretó a Alice.

En 2018 logró dar un salto con un papel secundario en la exitosa serie de Hulu 'El cuento de la criada', interpretando a Eden Spenser. Al año siguiente hizo su aparición en la serie revelación de HBO 'Euphoria' con el papel de Cassie Howard compartiendo proyecto con grandes estrellas como Zendaya, Barbie Ferreira y Hunter Schafer.

Posteriormente participaría en la última película de Quentin Tarantino, 'Érase una vez en Hollywood, donde interpretó a Snake, una de la integrantes del polémico grupo de hippies de la cinta.

En 2021 protagonizó la miniserie de HBO 'The White Lotus', en el papel de Olivia Mossbacher. El presente año ha sido el de su consagración como actriz de reconocido recorrido y también a nivel personal. Su presencia aumentó en la segunda temporada de 'Euphoria'. También se hizo notar a nivel mediático cuando se reveló que supuestamente pidió al director de la serie, Sam Levinson, eliminar algunas de las secuencias de desnudos, puesto que le parecían innecesarias. Posteriormente suavizó estas declaraciones añadiendo que en realidad "nunca le pedí que eliminara ninguna escena. Todo se volvió retorcido, se convirtió en una bestia y yo estaba como 'oh, Dios mío'. Tiene más que ver con lo respetuoso que es Sam y lo increíble que es como director. Él nunca me obligaría a hacer algo con lo que no me sintiera cómoda", declaró para Teen Vogue.

Además, ha sido confirmada en la nueva cinta de Sony y Marvel, 'Madame Web' y compartirá pantalla con Dakota Johnson. Debido al aspecto físico de la joven Sweeney y las historias del arácnido en los cómics se teoriza con que la actriz que ha marcado un antes y un después en su carrera con su papel en 'Euphoria' podría interpretar a Gwen Stacy.

La joven estrella, que a sus 24 años ya ha participado en 27 películas y 19 series de televisión, también ha confirmado su compromiso con su pareja Jonatthan Davino. El futuro de Sweeney es cuanto menos prometedor, la correcta elección de sus papeles y una habilidad innata para la interpretación, hacen que su estela sea cada vez mayor y que en el camino sólo queden avances y papeles cada vez más relevantes. De momento veremos cuál será su rol en el universo arácnido de Marvel en la gran pantalla.