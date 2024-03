Una biografía ilustrada de Almudena Grandes cuenta la vida de la escritora a través de sus libros

La programación del Centro Andaluz de las Letras ha dado cobijo esta semana a la presentación de un libro especial: Almudena. Una biografía, una obra publicada por la editorial Lumen que fusiona textos e imagen para plantear un viaje por los años y las palabras de una mujer comprometida con su tiempo, pero, sobre todo, con los libros. Lectora voraz, se empeñó en recuperar las huellas de un pasado oculto por la dictadura, investigó, descubrió y ficcionó sobre un país olvidado haciendo de la memoria el eje central de su obra literaria. Ahora Aroa Moreno Durán, que creció leyéndola y tuvo la suerte de conocerla, reivindica su memoria y su obra que cuenta con las ilustraciones de Ana Jarén para completar el homenaje.

Ambas han participado esta semana en un encuentro en la Biblioteca de Andalucía acompañadas por Maribel Lázaro, amiga de la escritora madrileña que actuó como moderadora. Las tres conversaron sobre Almudena Grandes y sobre esta obra fruto de las muchas horas compartidas con los seres queridos de la escritora, como su esposo, el poeta granadino y actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

"Almudena Grandes está en este libro de Aroa Moreno y Ana Jarén: su texto no habla de ella, te da las llaves de su casa; sus dibujos son retratos, son una radiografía. Con obras así, Almudena nunca será olvidada", cuenta sobre la obra otro gran amigo de la escritora Benjamín Prado. Y en ese sentido, la dibujante señala que este trabajo, como en toda su producción se ha guiado por una misma premisa contundente: "Siempre he tenido presente que la ilustración sea un complemento, que no repita información del texto".

Las autoras

Con esas mimbres y la complicidad que da años de amistad con Aroa Moreno, Ana Jarén ha volcado su experiencia en el dibujo de retratos femeninos. Una vez más muestra su ojo para las escenas cotidianas y sus pequeños detalles, que realiza principalmente a mano, mezclando técnicas como rotuladores, lápices o acrílicos. Inició su carrera profesional en el sector de la comunicación de moda en Madrid. Este contexto avivó su faceta más creativa, iniciando sus primeros trabajos. En su obra, Jarén captura la belleza de la vida, la gente y las escenas del día a día, reparando en los pequeños detalles. Sus protagonistas figuran entre iconos de la cultura popular doméstica, en escenarios caseros, conviviendo con productos de consumo diario. El mundo de los sentimientos y las emociones ocupa un lugar referente en su trabajo, presentando a los personajes en contextos evocadores que serán completados con la propia experiencia del espectador.

"Para este trabajo he visto una cantidad de material gráfico tremenda", comenta sobre la preparación de una obra que tenía que ir reflejando a Almudena Grandes en sus diferentes edades, "desde que nace hasta que se va". Para ello se fijó en los rasgos más característicos de su fisonomía, "sus ojos, su pelo y las manos" para construir esa "presencia potente" que siempre la acompañó.

Pero tan importante era su figura como el contexto en el que se movía para redondear ese retrato que ha gozado del beneplácito de su círculo más íntimo. "Me fijaba en las características de ese estudio, en el que no cabía un alfiler", cuenta sobre algunas ilustraciones inspiradas por fotografías, mientras que en otras Jarén ficciona a la escritora comprando en el mercado, porque le encantaba cocinar para los amigos. Su ojo "entrenado" para fijarse en el detalle logra trasmitir a una Grandes "que cuando abre la boca es capaz de defender lo que tiene en su cabeza" y también a una Almudena que "le gusta arreglarse". Un retrato preciosista que ha sabido "captar" la esencia de la escritora de una manera certera y cierta según sus amigos.

Por su parte, Aroa Moreno Durán es escritora y periodista española. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en Información Internacional y Países del Sur. En lo literario ha publicado dos poemarios Veinte años sin lápices nuevos (2009) y Jet lag (2016) y las biografías Frida Kahlo: viva la vida, y Federico García Lorca: la valiente alegría, ambas en la editorial Difusión (2011). Publicó su primera novela en 2017, La hija del comunista, con la cual ganó el Premio Ojo Crítico de Narrativa otorgado por RNE. En 2022 volvió al panorama literario con la novela La bajamar, en la que recorre cien años de la historia de tres generaciones de mujeres de la misma familia, y así construir un relato sobre el género, la clase, la Guerra Civil y los conflictos del pueblo vasco a lo largo del siglo XX.