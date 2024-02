Armilla hace piña para apoyar a Paul Thin, el último concursante granadino de OT 2023

Granada podría volver a tener un ganador de Operación Triunfo. El armillero Paul Thin es oficialmente uno de los finalistas (junto a Naiara, Juanjo, Martin, Lucas y Ruslana) de la nueva edición del talent show y, para apoyarlo en la final su ciudad natal ha preparado un evento especial en el Teatro Municipal el próximo lunes, a las 22:00 horas, cuando se celebre la final.

Según el propio Consistorio ha explicado en una nota de prensa, el Ayuntamiento retransmitirá en directo la gala final de Operación Triunfo en la que Paul Thin, el único granadino vivo en el concurso de los tres iniciales, "tiene muchas posibilidades de ganar". El Ayuntamiento responde así a las peticiones que sus seguidores y seguidoras han hecho al consistorio de ver la gala en directo en la localidad.

El evento es gratuito aunque será necesario solicitar entrada previa a través del formulario que el Ayuntamiento ha habilitado para tal fin.

El de Armilla derrocha talento, versatilidad, sensibilidad y creatividad cada vez que se sube a un escenario y hace suyas cada una de las propuestas musicales que desde Operación Triunfo le lanzan semana tras semana, lo que le ha valido para llegar a la final como uno de los claros favoritos, de hecho desde la semana pasada ya tenía su puesto en la final, sin necesidad de pasar por la semifinal de este lunes.

Él ya es un artista en sí mismo. El público lo supo desde el momento en el que entonó las primeras sílabas de aquel magnético Way Down We Go de Kaleo en la Gala 0, y que ha ido reforzando semana tras semana, actuación tras actuación, con ganas de ver y escuchar más. Los profesores también llevan tiempo diciéndole que fuera le espera una carrera prometedora. Operación Triunfo 2023 llega a su fin, ya se conocen a los tres primeros finalistas que se rasgarán las vestiduras sobre el escenario, y como no podía ser de otra manera, Paul es uno de ellos. Se le unen Naiara y Juanjo.