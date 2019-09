Los seguidores de John Blacksad pueden sentir regocijo por partida doble. Posiblemente una nueva historia protagonizada por este gato negro antropomórfico verá la luz el año que viene si hay suerte. Además, en noviembre saldrá a la venta Blacksad: under the skin, el videojuego inspirado y basado en el universo del personaje inspirado en Marlon Brando, fiel representante del género policiaco y detectivesco.

Juanjo Guarnido, el dibujante de Salobreña galardonado con varios premios Eisner -los Óscar del cómic- y creador de este personaje y su mundo junto a Juan Díaz Canales, charla sobre el videojuego con este periódico. Lo hace después de firmar ejemplares de sus cómics en la Picasso dentro de una actividad enmarcada en el Granada Noir.

El videojuego que da vida tridimensional al mundo ideado por Guarnido y Díaz Canales ganó recientemente el premio a la mejor aventura gráfica en la prestigiosa feria del videojuego alemana Gamescom. "No soy muy gamer, pero es muy curioso ver cómo se reinterpreta Blacksad y pasa a otro medio. En algunos aspectos te da la sensación de que pierde, pero en otros de que gana. Algo que me encanta son los movimientos de cámara y la luz en tres dimensiones. Los ambientes, la luz y la atmósfera son algunos de los aspectos más conseguidos", señala Guarnido.

"El videojuego ha captado la esencia de Blacksad. La gente que ha trabajado en el videojuego lo ha hecho con mucho empeño para capturar ese aire. Cuando lo ves tiene pinta de una película de cine negro, que es los que buscamos con el cómic. El espíritu lo han captado. Los desarrolladores son seguidores y por tener mucha pasión por el cómic han querido restituirlo como han vivido la lectura", explica el dibujante de Salobreña.

Blacksad de momento tiene cinco tomos, cinco historias al más puro estilo novela y cine negro de los años 40 y 50 en Norteamérica a la altura de grandes del género como Raymond Chandler y Dashiell Hammet. Los personajes son animales con forma humana, es decir, antropomórficos. Ha ganado multitud de premios, incluidos algunos premios Eisner.

¿Posible película de Blacksad?

"Desde que Blacksad tuvo la repercusión, particularmente en el mercado francobelga, creo que era cuestión de tiempo que apareciera en otros medios, como una película, que no se ha concretado. Hay proyectos, pero nunca se concretan, pero en el caso del videojuego sí se cerró. Ahora estamos trabajando en otra aventura en forma de díptico, que con suerte saldrá el año que viene, si no, ya se verá", adelanta.

Por otro lado, ponerse a los mandos de un proyecto de un videojuego basado en un cómic de éxito y de estas características implica una responsabilidad, la cual han sabido solventar con holgura los responsables de Pendulo Studios, y fe de ello es el premio recibido a mejor aventura gráfica en la Gamescom alemana.

La historia del videojuego es nueva, no está basada en ninguno de los cómics y sobre ello, Juan Escudero, ingeniero y desarrollador de las partes fundamentales del motor de Blacksad, ha explicado a este periódico que "trabajar a partir de una historia cerrada es muy limitado para un videojuego narrativo, ya que (aparte de que se pierde el efecto sorpresa), se pierde la capacidad que tiene el jugador para modificarla. Desde el primer momento se decidió que Blacksad: Under the Skin tendría una historia completamente nueva, que no se limitase a beber del universo de Guarnido y Canales sino que también le aportase nuevos personajes, escenarios y acontecimientos".

Sorpresa ante el premio de la Gamescom

Respecto al premio obtenido en la Gamescom alemana, Escudero ha comentado que "les sorprendió bastante, principalmente porque, de los tres juegos nominados al premio, Blacksad: Under The Skin seguramente sea el menos conocido entre el público general. Tanto para mi como para mis compañeros, esto supone un extra de motivación para estos últimos meses antes de, por fin, poder enseñar el fruto de tanto trabajo".

Respecto al premio obtenido en la Gamescom alemana Escudero ha comentado que “los sorprendió bastante, principalmente porque, de los tres juegos nominados al premio, Blacksad: Under The Skin seguramente sea el menos conocido entre el público general. Tanto para mi como para mis compañeros, esto supone un extra de motivación para estos últimos meses antes de, por fin, poder enseñar el fruto de tanto trabajo”

Trasladar el universo de Blacksad a tres dimensiones y que resulte creíble no debe ser un proceso sencillo, en torno a ello, el desarrollador señala que "ha sido un proceso muy interactivo, con la idea de representar de forma fiel el universo creado en los cómics. No es tarea sencilla, e implica descartar muchas ideas y rehacer mucho trabajo, pero el disponer de los cómics originales ha ayudado a acelerar dicho proceso, al igual que ha servido de guía artística".

"Destacaría de John Blacksad su perseverancia, lo cual es bastante útil si eres un detective privado. Tanto en los cómics como en el juego, Blacksad no se rinde ante palizas o pistas poco concluyentes, y creo que eso ayuda a que el jugador consiga empatizar con el personaje y su humanidad, ya que consigue su objetivo a base de intentos, no de superpoderes", destaca Escudero.