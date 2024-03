Perder peso no es cuestión de voluntad: Boticaria García da las claves que de verdad funcionan en su libro 'Tu cerebro tiene hambre'

Marian García es doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría. Empezó a ejercer en Cuenca, en un establecimiento rural, y pronto su estilo cercano y amable la convirtieron en una de las divulgadoras más populares de España. Bajo el sobrenombre de Boticaria García, se dio a conocer a través de internet y redes sociales, desde las que dio el salto a los platós de televisión.

Cuenta que se interesó por el mundo de la información Cansada de escuchar entre sus clientesla cantinela de: "He leído en internet que…". Comprendió que la única forma de luchar contra Google era unirse a él y abrió un blog para explicar cuestiones relacionadas con nutrición y salud. Después de doce años, hoy son más de medio millón las personas que siguen a diario sus consejos a través de las redes sociales, que compagina con distintas colaboraciones en radio, prensa y televisiones como Antena 3 y La sexta. Esta labor le ha valido, entre otros, el Premio Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), otorgado por el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Un libro, dos retos

Este sábado llega a Granada con su último proyecto, el libro Tu cerebro tiene hambre, un volumen publicado por Planeta que ha escrito con dos retos claros: acabar con los prejuicios sobre la obesidad y proponer cinco grandes cambios vitales para reconciliar a los lectores con la grasa. Y lo hace con ejemplos y comparaciones que todas las personas entenderán, como equiparar el cuerpo humano con una obra de arquitectura. "Por mucho que nos pese, todas las estrategias encaminadas a mejorar nuestra salud deben ser integrales (como el pan) y considerar cinco partes de nuestro Partenón: mente, alimentación, ejercicio, genética y entorno".

Con ese planteamiento actual del problema del sobrepeso que incluye aspectos que se simplificaban en el manido concepto de la 'fuerza de voluntad', Boticaria García recurre a los mejores endocrinos del país y a los últimos estudios científicos internacionales para explicar qué es la grasa, cómo se comporta y, lo mejor de todo, cómo puede convertirse en una aliada en ese camino hacia el peso adecuado.

Escrita desde el rigor científico, pero con la sencillez que le caracteriza, Boticaria García derriba mitos y fake news sobre la obesidad. Como ella dice: "Ha llegado el momento de dejar de echarle toda la culpa a la falta de voluntad. No eres tú, los verdaderos responsables de que perder peso a veces parezca misión imposible son tus adipocitos inflamados, tu microbiota revolucionada, tus músculos tristes, tu cerebro hambriento, tus genes ahorradores o el dichoso cortisol". Tener esos conceptos claros resulta fundamental porque "es muy difícil arreglar algo si no sabemos cómo funciona".

A lo largo de las páginas de Tu cerebro tiene hambre se aclaran las claves para optar por las mejores estrategias basadas en la evidencia científica para perder grasa y tanto años como calidad de vida. Boticaria García habla de los distintos tipos de hambre, cómo afecta el estrés a la obesidad en la menopausia, cómo influye el sueño en el sobrepeso, los nuevos fármacos hackeadores del hambre, qué es el famoso SIBO, los tipos de dietas y curiosidades diversas… Por ejemplo, ¿por qué unas personas son más de salado que de dulce?

Sobre los nuevos fármacos

Aunque esos nuevos medicamentos de los que tanto se habla sí son una ayuda, Boticaria García explica los condicionantes que tienen. "Con los que hay ahora en el mercado, se puede perder en torno a un 10 o 15% de peso y algunos de los que están en estudio supondrían una pérdida de hasta un 25%, que es similar a la se consigue con la cirugía bariátrica. Realmente estamos ante un nuevo paradigma, el problema es el mal uso que se hace de ellos porque son para personas con obesidad u otras patologías como diabetes tipo II. Funcionan porque enchufan en el cerebro las hormonas de la saciedad sin que la persona haya comido, por lo que se tiene la posibilidad de reducir la ingesta. Sin embargo, si en ese tiempo en el que están haciendo efecto no desarrollamos nuevos hábitos, nuestro cerebro va a volver a tener hambre cuando ya funcione el sistema de hackeo de sus receptores. Además, se pierde músculo y eso es muy mala noticia, porque es metabólicamente más activo, lo que significa que gasta más energía en mantenerse que la grasa".

Por eso, "tienen que usarse siempre con receta médica y junto con nuevos hábitos de alimentación y ejercicio o sufriremos el efecto yo-yo. Desde luego no son fármacos que debamos tomar toda nuestra vida para evitar eso porque tienen efectos secundarios. Además, hay gente que los está utilizando de una manera frívola para perder los dos o tres kilos que cogen en vacaciones, lo que es un grandísimo error -además de provocar desabastecimiento-".

Un truco nuevo

Además de que el estrés es un desencadenante del sobrepeso, el propio sobrepeso puede generar estrés en un círculo vicioso del que no es simple salir. "Se publicó un estudio para esto en 2020 en el que analizaba la diferencia entre lo que dice la gente -si quieres puedes- y lo que dice la ciencia: en estas cuestiones querer no es poder, depende de muchos factores. Ese sesgo promueve la discriminación porque se sigue culpabilizando a las personas con sobrepeso y obesidad. No es tan sencillo, hay que entender el escenario de cada uno, las condiciones, la genética... Si fuera solo una cuestión personal, en los últimos 50 años el problema no se habría triplicado. Son necesarias medidas institucionales".

Aunque en Tu cerebro tiene hambre la divulgadora profundiza en las cuestiones sobre las que también charlará el sábado, Boticaria García adelanta un truco que se puede ir aplicando para paliar el problema y que estan sencillo como "los ejercicios kitkat" o lo que es lo mismo, "snack de ejercicios". "No basta con hacer ejercicio una vez al día, como por ejemplo salir a correr. Cada hora o cada dos horas hay que hacer paradas para romper el sedentarismo: puedes levantarte y sentarte de la silla, subir y bajar escaleras... Moverte".