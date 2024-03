Granada se va de vacío de los Oscar

Parece que más de diez Goyas no fueron aval suficiente para que La sociedad de la nieve, el último éxito de J. A. Bayona, se alzase con el Oscar a Mejor película internacional. La película del director de Lo imposible partía como una de las favoritas a esta edición, avalada por su enorme éxito en Netflix, que actúa como productora, y su buen éxito entre la crítica tras su paso por festivales. Sin embargo, como ya ocurrió en los Globos de Oro, la historia de los supervivientes del accidente aéreo de Los Andes perdió la estatuilla, que este año ha recaído en la británica La zona de interés (Jonathan Glazer), el retrato sobre la idílica vida cotidiana del comandante de Auschwitz en el campo, mientras a pocos metros se cometían atrocidades en el campo de concentración nazi.

No obstante, el catalán se mostró "satisfecho" con el trabajo realizado en una entrega de gran nivel cinematográfico y con una competencia "muy dura". "Estoy muy satisfecho con el trabajo hecho, ha sido muy bonito. Ya sabíamos que iba a ser muy complicado. Estábamos convencidos de que la estatuilla estaba ya colocada a esa gran película [La zona de interés]", argumentó Bayona en declaraciones a Efe y añadió que "la competición era muy dura, eran grandes producciones que podían haber estado incluso nominadas en la general de mejor película".

El cineasta español no se veía como ganador en esta edición de los Oscar, consciente de la fortaleza de la cinta británica, candidata en cinco categorías y ganadora de dos. Pero sí sabía, ya antes de la gala, que este domingo iba a recibir uno de sus premios más especiales: ver a sus padres desfilando en Hollywood: "Eso es lo que más ilusión me hace a nivel personal. Mi padre, que es muy cinéfilo y fue quien me inculcó el amor al cine, estando en Hollywood con 83 años. No lo esperaba y verlo con su esmoquin ya es un premio a nivel personal muy grande para mí", contaba el director de La sociedad de la nieve hace unos días a la prensa.

Y ahí, con su esmoquin y pajarita negra, estaba este domingo a sus 83 años Juan Antonio García, acompañado de su esposa, Piedad Bayona, vestida con un vestido rojo y chal rosado. "La noche nos ha parecido extraordinaria, maravillosa. Nos ha faltado llevarnos el Oscar, pero yo creo que el Óscar ya se lo han llevado todos, todo ese equipazo. La gente ya les ha dado el Oscar", contó la madre a Efe al término de la ceremonia.

La sociedad de la nieve optaba también a Mejor maquillaje y peluquería, una categoría que fue a parar a Pobres criaturas (Yorgos Lanthimos). No ganó por tanto ninguno de esos dos premios a los que optaba, pero Juan Antonio García coincidió en que la noche había sido "interesante": "Ha sido entrañable ver también a todos los artistas".

La misma suerte corrió Pablo Berger con Robot Dreams, también con vinculación granadina, que competía en la categoría de Mejor película de animación, donde se impuso la favorita, El chico y la garza, de una leyenda viva del cine japonés como es Hayao Miyazaki. De hecho, Berger dijo que "si hay que perder ante uno de los nominados que sea con el maestro" en reconocimiento del veterano director, que hace más de dos décadas ya consiguió el galardón con El viaje de Chihiro y un premio honorífico en 2014, por toda su carrera.