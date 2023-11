Un libro reúne la nómina de todos los creadores que son una referencia en el arte andaluz actual

Elaborar cualquier canon está siempre sujeto a controversia no tanto por los artistas que se incluyen como por los que se quedan fuera. Afrontar esta tarea no resulta fácil pero es lo que se propuso hacer Juan Alonso Contreras cuando asumió el reto en la redacción del libro Andalucía contemporánea 73 artistas, un profundo y ambicioso proyecto que indaga sobre los orígenes, inquietudes, evolución de otros tantos creadores contemporáneos vinculados con Andalucía. Todos los autores inventariados gozan de dilatadas trayectorias profesionales y un amplio reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional. "Andalucía ha sido una tierra fértil para el talento artístico durante los últimos cuatro siglos, atrayendo a artistas de otros lugares, lo que se refleja en este libro. Aunque la mayoría de los artistas destacados en esta obra son andaluces, algunos no nacieron en la región pero encontraron en Andalucía el lugar propicio para vivir y crear", explica Juan Alfonso Contreras.

El ingeniero y coleccionista abarca la escena plástica andaluza del siglo XXI mediante una poética elaborada a partir de la obra los artistas a los que ha entrevistado entre los años 2020 y 2023. A través de sus acertadas preguntas se da cuenta de sus trayectorias y de los retos a los que se enfrentan. A través de la charla sosegada se da cuenta de sus reflexiones sobre el mundo contemporáneo. Adicionalmente, el libro incluye obras de todos los artistas que ellos mismos han seleccionado.

La profusa ilustración no es la única singularidad de un libro cuya introducción corre a cargo del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha sido posible gracias al apoyo y contribución de la propia comunidad de artistas, así como la colaboración de historiadores y expertos en el campo del arte. Entre otros, destacan los nombres de los críticos Juan Manuel Bonet y Sema D'Acosta, quienes han aportado sus conocimientos contextualizando el contenido del libro dentro del panorama cultural español de los últimos años.

La presentación, que será próximo 29 de noviembre se presenta el libro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, contará con la presencia de José María de Francisco, director de la feria Estampa; y los artistas Soledad Sevilla y Miki Leal, junto al autor del libro.