García Montero reclama la devolución de 1,8 millones "robados" al Consorcio Lorca

Juan García Montero, concejal del PP, reclamó ayer "la devolución de 1.800.000 euros robados al Consorcio Lorca". La petición la hizo durante la Comisión de Cultura del Ayuntamiento después de preguntar si, "tal y como habíamos acordado en la moción aprobada por el pleno de junio de 2018, se había reclamado a la Fundación Lorca el pago correspondiente al 1.800.000 que Juan Tomás Martín -exsecretario de la Fundación Lorca hasta 2015- había reconocido en sede judicial que había robado a la Fundación y al Consorcio del Centro Lorca. Dinero que procedía de subvenciones públicas".

Según el director general del Área de Cultura del Ayuntamiento, José Vallejo, "la Abogacía del Estado estudió si se podía reclamar ese coste". "Llegaron a la conclusión de que no porque era un dinero de la Fundación Lorca. Esa fue lo que me contó el abogado del Estado, Fernando Bertrán, por teléfono. No le pedí un informe por escrito", explicó Vallejo, que admitió no tener "inconveniente" alguno en pedir a Bertrán que le trasladara la respuesta por escrito.

Si fuera así, declaró de inmediato García Montero, "sería como para emprender acciones legales contra la Abogacía del Estado por haber hecho un informe que menoscabe en 1,8 millones el dinero público". El concejal de PP razonó que ese dinero no correspondía a fondos de la propia Fundación Lorca, sino a subvenciones públicas.

"Parece inaudito que un dinero público reconocido en 1.800.000 euros en sede judicial ahora sea dinero de la Fundación del poeta. ¡Esto es mejor que lo de La casa de papel! Es no robar a nadie. Tenemos la obligación moral de exigir el pago. Si no nos han vuelto a robar. Insto al cumplimiento de la moción", exigió. De lo contrario, García Montero amenazó con presentar una querella a título personal, en el plazo de 30 días, contra el Ayuntamiento "si no lo ha puesto en marcha".

El concejal también preguntó por la incoación del expediente de declaración BIC del legado lorquiano: "Espero que nos traigan el documento de que se ha incoado BIC en la Junta". "Lo solicité a la Junta, pero preguntaré a Secretaría", respondió De Leyva. Aprobada por unanimidad con los votos incluso del PSOE, la moción del PP tiene como objetivo blindar los fondos del poeta a expensas de la creación de una nueva fundación.