El ciclo Serpiente Negra continúa dando alegrías a esta ciudad. Esta vez, John Paul Keith hará escala con su gira europea en Granada. Veterano en la escena musical de Memphis, el cantante presentará su nuevo disco llamado Heart Shaped Shadow el miércoles en el Planta Baja.

Este cuarto trabajo fue producido por la leyenda de la guitarra Will Sexton de Austin, para Last Chance Records, junto con In the meantime, el debut de larga duración de Motel Mirrors, una colaboración entre Keith, Sexton, y la cantante Amy LaVere.

El músico tuvo el honor de actuar con Billy Gibbons de ZZ Top en la ceremonia de inicio del Memphis Music Hall of Fame para Roy Orbison. Ese mismo año, también contribuyó con una canción para el álbum de Don Bryant.