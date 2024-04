Marilia Monzón: "al final lo que perduran son las buenas canciones"

Dulce y risueña, Marilia Monzón regresa al panorama musical tras un tiempo de reflexión y mucho trabajo, con 'Prenderé una velita'. Un álbum repleto de canciones pegadizas y sonidos exóticos de pop-folk en las que une fuerzas con el músico y productor Juanma Latorre (guitarrista de Vetusta Morla) y junto a un grupo de músicos de estudio de primera división: Adrián Seijas a la percusión (Xoel López) y Pablo Seijas a las guitarras (NENO).

Un homenaje a las mujeres de su vida y a la tierra que le vio crecer, pero sobre todo a la vida sosegada y con tiempo para saborear cada instante del camino, brindar por la vida o 'quererse libre' y sin prisa.

A finales de 2023 presentaba primer álbum de estudio alejado de una industria que demanda cada vez más inmediatez, diez canciones llenas de autenticidad en las que predomina la voz de la artista canaria que consigue crear un género musical único.

Tras un inicio de gira de presentación en Madrid, y embarcarse posteriormente por Latinoamérica, Marilia regresa para seguir compartiendo su música en una gira que le llevará por Granada, Málaga o Sevilla.

Han pasado ya unos años desde su paso por Operación Triunfo, ¿Qué ha cambiado entre la Marilia de OT2018 y la de ahora?

Prácticamente todo. Al final esa experiencia fue un momento muy concreto en mi vida, ha pasado mucho tiempo, lo recuerdo como algo bonito que me dio unos amigos y una madurez, y aunque no reniego de mi pasado, creo que uno de los mayores aprendizajes que me ha dado Operación Triunfo es a que lugares no me gustaría volver o por qué caminos no volvería a pasar. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron, pero a nivel personal y artístico me siento ahora mismo muy lejos de todo eso.

Recién acaba de terminar una nueva edición. ¿Qué consejo le daría a los exconcursantes o qué le hubiese gustado que le dijeran a usted?

Lo que yo hubiese agradecido en aquel momento es el de que hay que tomarse las cosas con calma. Es cierto que la industria va muy rápido, que Operación Triunfo acelera unos procesos que normalmente, cuando te dedicas a la música, van a otro ritmo. Al final no hay que olvidar que es un concurso, pero la industria no es una competición, lo que importa son las buenas canciones. Además, es muy importante tener los pies en la tierra.

Hay espacio para todo el mundo dentro de la industria...

Al final, en la música hay cabida para todos. El arte en general tiene que ser aprovechado y valorado por todos. Es cierto que la sociedad marca un poco los ritmos, lo eterno casi se vuelve efímero, y es algo que precisamente con este proyecto he intentado no hacer. Cada uno tiene que seguir su propio camino, me recuerda mucho a mi tierra, en Canarias hay muchas autopistas y carreteras que te llevan a playas preciosas, pero si de repente te desvías y te metes por un camino de tierra, puedes encontrar lugares donde no hay nadie y son playas vírgenes y mucho más bonitas que las otras a las que va todo el mundo. Es precisamente la filosofía que hemos querido seguir, y creo que pasa lo mismo en la industria. Está feo decirlo, pero creo que todo se ha convertido en un consumo rápido, casi de usar y tirar, y la música y el arte en general no debería entrar dentro de este círculo.

Va todo demasiado rápido...

Yo no me siento representada por ese movimiento, a menos por ahora, aunque es cierto que sabiendo el ritmo que lleva la sociedad actual es difícil parar y mirar a tú alrededor. A mí, por ejemplo, me dio el síndrome del impostor, pensaba que lo mismo lo que estaba haciendo, no era del todo válido. O que no es lo que debería. Con el tiempo, y ahora que tengo el disco fuera, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en estos últimos años, y ojalá que pueda mantenerlo en las próximas andaduras.

De hecho, 'Prenderé una velita' es pausado, personal y distinto.

Eso es lo que quería: parar, escucharme a mí misma, saber qué llevaba dentro e intentar sacarlo. Al final lo que perduran son las buenas canciones, y nos hemos centrado precisamente en eso, en hacer canciones con tiempo, dedicación y mucho cariño. Agradezco mucho a las personas que, a pesar del ritmo, se han puesto en el camino, han parado y se han sentado conmigo desde la calma y la tranquilidad para crear y acompañarme en el proceso.

Se ha rodeado de profesionales consagrados dentro de la industria.

Sí. He tenido la suerte de estar con Pablo Seijas y Adrián Seijas, han sido músicos y personas fundamentales en todo este proceso desde el principio. Agradezco mucho que vinieran a mi casa a ensayar canciones que ni si quiera se sabía qué iba a pasar con ellas, no había ni un proyecto de disco, pero nos íbamos al Peor para el Sol, el lugar que nos prestaba un poco el altavoz para cantar estas canciones que iba haciendo en casa y que poco a poco iban creciendo, y que finalmente tomaron la forma de este disco. También está Juanma Latorre, el productor, que ha sido como un ángel caído del cielo, ha entendido perfectamente lo que quería hacer, esa calma, paciencia y tiempo que necesitaba en las canciones.

¿Cómo le definiría este álbum a alguien que llega de nuevas a su música?

Es una especie de canto a la tierra. Las canciones me hacen volver a casa, a mis raíces, y quedarme con todo aquello que viví en mi isla, Gran Canaria, pero también son las mujeres de mi vida, creo que habla mucho de mi madre, de mi abuela, mi hermana o mis tías. Son mujeres que me han enseñado y me hacen ser la mujer que soy hoy en día, habla también de mis amigas de toda la vida. A nivel sonoro están muy presentes mis raíces canarias, y de alguna forma u otra, las canciones también viajan un poco hasta el otro lado del charco. Canarias y Latinoamérica tienen una conexión indiscutible, así que algo hay que las une y conviven muy bien entre el folklore canario y el latinoamericano, aunque también hay destellos de una parte más electrónica, que llegan de la mano de Juanma (Latorre), y que han sido todo un descubrimiento.

La gira empezó hace poco en Madrid y estuvo respaldada por algunas compañeras del concurso, ¿Cómo fue ese momento?

Estoy muy agradecida porque después de todo el tiempo que ha pasada, y a pesar de los ritmos que llevamos cada una, hayamos sabido mantener esta amistad tan grande. Poder cantar 'A las Niñas', que es una canción que dedico a mis amigas de toda la vida, pero de alguna forma u otra, a todas aquellas amigas que me acompañan en mi día a día, ha sido un honor y un orgullo poder cantarla en el arranque de gira con ellas.

Y de Madrid a Latinoamérica.

La verdad es que todavía siento que estoy aterrizando, ahora me siento un poco más en Madrid, pero ha sido una experiencia increíble. Al final, la misión con estas canciones han sido viajar al otro lado del charco y lo hemos conseguido. Hemos estado en México y Colombia, es increíble poder ir a lugares que tanto me han inspirado. Precisamente ahora es el momento de recoger todo ese aprendizaje que me he llevado y poder involucrarlo en esta gira que nos queda por delante.

Precisamente la próxima cita es Granada.

Sí, es este jueves. Tengo muchas ganas.

¿Qué se va a encontrar el público?

Esta vez vamos en formato trío, con Pablo a la guitarra y Adrián a la percusión. Se van a encontrar las canciones de 'Prenderé una velita', que tantas alegrías nos están dando, pero también estarán presentes temas de otras etapas musicales en las que he estado involucrada. Tenemos muchas ganas de poder bailar con la gente de Granada, que disfruten de las canciones y cantarlas con ellos. Tengo muchas ganas de ir a Andalucía, porque esto es casi como mi primera gira.

Es importante consumir y disfrutar de la música en directo.

Las plataformas digitales están geniales porque al final nos permiten darnos a conocer y nos dan un altavoz muy grande para que nos escuchen en cualquier parte del mundo, pero como mejor se consume la música es en directo. Hay que apoyar la música y la cultura.