Natalia Jiménez, Nia o Nil Moliner: los invitados de la Gala 1 de 'OT 2023'

A falta de unas horas para que de comienzo la Gala 1 de Operación Triunfo, el programa ha anunciado que Natalia Jiménez regresará al plató para formar parte del jurado de OT 2023 junto a Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero. De esta forma, la cantautora madrileña volverá a meterse en la piel del jurado, tal y como ya hizo en 2020, para valorar las actuaciones de la noche y decidir quienes serán los primeros nominados del concurso musical.

De esta forma, Getmusic ha avanzado a través de sus redes sociales que al igual que en la Gala 0 la exitosa cantante brasileña Anitta era la madrina de la nueva edición de Operación Triunfo, miembro del jurado de la primera gala, además de interpretar su último single Mil veces, ahora la de Creo en mí, El color de tus ojos, Quédate con ella, regresará al talent musical por una noche. Pero no estará sola, otra de las sorpresas que se desveló el pasado sábado durante la clase de composición es que el músico y compositor, Nil Moliner, estaría en la Gala 1 interpretando junto a los 16 participantes Libertad, la canción grupal de la semana.

Además, Nia, la ganadora de la última edición de OT 2020 regresará 'a su casa' para compartir un momento musical con los concursantes, y posiblemente, mostrar nueva música.

La Gala 1 de OT 2023 promete estar cargada de sorpresas y emociones. Los participantes se enfrentarán a sus primeras nominaciones y los tres granadinos -Paul, Violeta y Denna-, así como los vecinos de Armilla, Ogíjares y Motril estarán atentos a todo lo que pase durante la noche a la espera de que se salven y continúen una semana más sin preocupaciones dentro de la Academia.

Durante el programa sonará la versión de Thalía de Para no verte más (La Mosca Tsé Tsé), a cargo de Álvaro Mayo y Naiara; la versión de Carlos Rivera e India Martínez de A tu vera (Lola Flores), por Juanjo Bona y Salma; la versión de Alberto & García de Acalorado (Los diablos), Lucas y Omar; Save your tears de The Weekend y Ariana Grande, interpretado por Cris y Ruslana; Tiroteo, de Marc Seguí y Pol Granch, Martin y Álex Márquez; o 'Young Hearts Run Free' de Candi Station, por Suzete y Bea. Además, del Padam - Padam de Kylie Minogue, interpretado por Denna y Violeta; o El encuentro de Alizzz y Amaia, por Paul y Chiara.