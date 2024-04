Paisaje Doméstico, la galería madrileña que ha invitado a los artistas granadinos a pensar sobre el futuro

Para los aficionados al arte, This is Tomorrow es un nombre de exposición mítico. Así se llamó la exposición de arte colaborativa que se inauguró en la Whitechapel Art Gallery de Londres en agosto de 1956 y contó con 12 exhibiciones dentro de la muestra en la que participaban arquitectos, pintores, escultores y otros artistas. Tardó casi dos años en realizarse y fue idea del comisario y crítico de arte Lawrence Alloway y el arquitecto y escritor Theo Crosby con el objetivo de visionar juntos la imagen del futuro. Pensando en el resultado que esta provocación creativa podría ofrecer, entendieron la exposición no solo como “una organización de obras de arte diferentes en el interior de un espacio controlado" sino como una sencilla estructura donde “contribuciones procedentes de diferentes disciplinas artísticas podrían fusionarse completamente”.

Juan Cabello Arribas y comisario Rafal Serrano Bonilla, cordobés hasta hace un par de años afincado en Granada, ciudad en la que puso en marcha la hasta el próximo 26 de abril en su espacio en el número 11 de la calle Alfonso Gómez. Así lo explican los responsables de Paisaje Doméstico, una galería madrileña detrás de la que hay un arquitectoy comisario, cordobés hasta hace un par de años afincado en Granada, ciudad en la que puso en marcha la Galería Punto Rojo y colaborador en numerosas propuestas artísticas. Ellos ahora reproducen la intencionalidad de la propuesta con una muestra homónima que se desarrollaen su espacio en el número 11 de la calle Alfonso Gómez.

Nómina granadina

"This is Tomorrow fomentó la práctica artística y creativa hacia la construcción del retrato de un futuro posible, ofreciendo a todos los londinenses la posibilidad de no solo volver a dar a su existencia la forma de sus deseos sino volver a disponer de la duración de la vida. El Arte, la Ciencia y la Técnica fueron convocadas a colaborar como siempre lo hicieron, como agentes reconstructores de porvenires, como prácticas visionarias de posibilidades, como activos ensoñadores de esperanza", explican los galeristas, que han propuesto a 60 creadores contemporáneos el mismo planteamiento de "reflexión colectiva".

Así, los comisarios se han preguntado y han preguntado a estos artistas, qué vislumbran hoy para el mañana, cuáles son sus visione y cuáles son sus deseos y sus representaciones. De esta forma, This is Tomorrow vuelve a tomar forma 2024 para interrogar a un amplio colectivo de soñadores a cerca de sus propias visiones sobre el futuro. Entre ellos están buena parte de los artistas con los que Serrano Bonilla trabajó en la ciudad de Granada como Marina Vargas, Belén Mazuecos, Juan Francisco Casas

Carlos Aires, Paco Lagares y Mar Garrido, muchos de ellos profesores de la Facultad de Bellas Artes de Granada.

El resultado es una de las iniciativas más interesantes del panorama del arte actual para seguidores de la alargada sombra que proyectó aquel This is tomorrow en el arte británico y mundial, pero también para el gran público, porque como declaran los comisarios de nada sirve la creación que se encierra a sí misma en su torre de cristal. "La conservadora historia, el tradicional “qué-dirán”, la ausencia de crítica o quizás el temor a ella, han hecho que en muchos casos, artistas y creativos se refugien en su cómodo universo del lenguaje que tanto les costó descubrir y se hayan olvidado de mirar más allá en el tiempo. La repetición de fórmulas que ofrecen resultados visibles, la proliferación de imágenes adheridas a un lenguaje auto-reconocible, ciegan sus visiones de futuro modo de canciones de cuna".