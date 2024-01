Paul Thin y Álvaro Mayo se convierten en los nominados de la Gala 8 de 'OT 2023'

Comienza la recta final de Operación Triunfo 2023, lo que significa una "mayor responsabilidad" y "estrés" para concursantes, jurado y público en general que vive con gran pasión cada paso en la carrera hacia el triunfo que dan sus favoritos. Los concursantes son conscientes de que cualquier pequeño detalle, o una menor simpatía del jurado, puede ser motivo de nominación. En la Gala 8 de OT 2023 la mitad de sus concursantes están propuestos para abandonar la Academia y concluye con un sabor amargo para la provincia de Granada que ve como el último de sus representantes, Paul Thin (Armilla) se posiciona en la cuerda floja.

Tras cantar la canción grupal de la semana, la gala comenzó con los dos nominados -Cris y Bea- defendiendo los temas que ellos habían elegido. "No olviden que la meta son solo nuevos puntos de partida. Que les queda muchos años por delante y que disfruten del camino", apuntaba Buika.

El resto de concursantes realizaron sus interpretaciones y Chenoa les anunció lo que el resto del mundo ya sabía desde hace días tras su anuncio por redes sociales: los concursantes saldrán el próximo sábado 27 de enero para realizar la firma del primer disco recopilatorio de la edición, que cuenta con una selección de 25 canciones y que nada más ponerse en preventa en Amazon, se agotó, -el disco sale a la venta oficialmente el 26 de enero, un día antes de la firma-. Y aunque todo apunta a que es solo el principio de lo que se viene, tal y como apuntaron más tarde en el programa, las primeras localizaciones confirmadas son Madrid, Barcelona y Zaragoza.

Algo que no ha sentado muy bien a los seguidores de otras comunidades autónomas que han visto como esta pequeña salida pasa de largo, al menos de momento. Otro de los anuncios de la noche fue la gira. Los concursantes pasearán por distintos escenarios de la geografía española, aún por concretar, para cantar una selección de las mejores canciones de las galas.

El público salvó a Bea con el 52,3% de los votos, así que fue Cris quien finalmente abandonó la Academia tras una hipnótica interpretación de '¿Y cómo es él?'. La actuación invitada de la gala corrió a cargo de Emilia y, a continuación, se anunciaron los nombres de los tres favoritos de la audiencia, Lucas, Álvaro Mayo y Ruslana, siendo proclamado Lucas el Nómada Favorito con el 32% de los votos.

Para terminar, el jurado nominó a Paul, "os ha tocado un tema muy romántico, es un tema en el que Leo Rizzi imprime tanto su personalidad que irremediablemente todo nos recuerda a él, hoy se nos ha quedado a medio gas la actuación, igual que te digo esto te digo que nos encantas y por personas como tú la gente se engancha a la música"; Bea, "cuando cantas tienes que hacerlo con tu voz, cantar por ti, sentir por ti, no es correcto imitar a los artistas que nos gustan. Escondes mucho detrás de las voces que te gusta, y creo que la tuya es mucho mejor. Me gustaría la próxima semana escuchar tu voz, porque es maravillosa"; Álvaro Mayo, "a veces cuando os ponen algunas canciones se nota que no estáis muy cómodos, y en esta ha pasado eso, no te he notado muy cómodo"; y Ruslana, "me pareces una artista completísima, pero me da rabia pensar que esta actuación te ha superado un poco, porque te lo has currrado muchísimo, has estado al pie del cañon, nos ha faltado ese punto tan sorprendente que vemos cuando haces tu actuación y hoy no nos ha parecido así. A veces el esfuerzo y los resultados no van de la mano, pero al final lo que uno se queda es con todo lo que ha hecho y si estás satisfecha es lo importante".

Una vez conocidos los cuatro concursantes propuestos, Noemí Galera aclaraba que todos habían hecho unas actuaciones estupendas y que había sido una gala con mucho nivel. "Si hay alguien que durante toda esta edición ha trabajado al 100%, ha tenido una exigencia física por encima de sus compañeros y que nunca ha bajado su nivel de exigencia, y estamos convencidos de que es una estrella en mayúscula es Ruslana". Los compañeros salvaban a Bea, dejando a Álvaro Mayo y Paul -que se enfrenta a su segunda nominación- como los nominados definitivos de esta Gala 8.