Paul Thin: la gran apuesta de 'OT 2023' que puede devolver el triunfo a Granada dos décadas después

Hace 22 años los vecinos de la provincia de Granada vivieron con emoción y pegados a la televisión, el triunfo de su paisana, Rosa López, en la Academia de Operación Triunfo. Era la primera vez que el talent musical irrumpía en la parrilla televisiva y Rosa de España consiguió hacerse con el favor y simpatía del público, por delante de grandes favoritos como David Bisbal, David Bustamante o Chenoa, que la proclamaron como la gran ganadora del programa. Ahora, dos décadas después, los vecinos de la provincia vuelven a vivir con emoción y esperanza, una gran final del programa con el armillero Paul Thin como uno de los grandes favoritos para hacerse con el ansiado premio.

Las puertas de la Academia más famosa de la televisión se abrieron una vez más para recibir a los 16 concursantes de una nueva edición que llegaba con fuerzas renovadas tras tres años de ausencia, la anterior fue en 2020 -pandemia mediante-, novedades como su salto a la plataforma de streaming Prime Video y lo más importante: la presencia de tres granadinos -Violeta Hódar, Denna y Paul Thin.

Antes que ellos, la lista de granadinos que han pasado por el programa, dispuestos a hacerse un hueco en el panorama musical y en el hogar de todos los telespectadores, no ha sido muy extensa. Antes que ellos, la provincia de Granada estuvo representada en la primera edición por Rosa López, (Almanjáyar), llegando a ganar el concurso y convirtiéndose en una autentico fenómeno de masas; en 2005, en OT 4 le llegaría el turno a Fran Dieli (Granada) que consiguió convertirse en el quinto finalista de la primera edición que se celebraba en Telecinco. Tras un parón indefinido, Operación Triunfo regresaba con un formato renovado, para muchos suponía la primera edición de la generación 2.0 y también contó con una representante muy especial. Allá por 2017 Mimi Doblas se presentaba a OT 9, su paso por la Academia fue breve pero desde entonces su carrera ha sido meteórica tras transformarse en Lola Índigo.

Paul no lo tendrá fácil. Tendrá que enfrentarse a Naiara, Juanjo, Martin, Lucas y Ruslana. No obstante, el de Armilla derrocha talento, versatilidad, sensibilidad y creatividad cada vez que se sube a un escenario y hace suyas cada una de las propuestas musicales que desde Operación Triunfo le han lanzan semana tras semana, lo que le ha valido para llegar a la final como uno de los claros favoritos del público. Su pase a la final llegó de la mano de los propios profesores, que destacaban su marcada personalidad como artista, el potencial, potencial o creatividad. Y no es para menos, Paul Thin -Pablo Suárez Delgado para su familia- es un artista en sí mismo. El público lo supo desde el momento en el que entonó las primeras sílabas de aquel magnético 'Way Down We Go' de Kaleo en la Gala 0, y que ha ido reforzando semana tras semana, actuación tras actuación, con ganas de ver y escuchar más. Los profesores también llevan tiempo diciéndole que fuera le espera una carrera prometedora.

Y no es para menos. El de Armilla ha sabido diferenciarse artísticamente del resto de sus compañeros, ofreciendo en cada una de sus actuaciones un espectáculo audiovisual único e hipnótico que atravesaba todas las pantallas, desde 'La vida moderna' de Veintiuno & Santi Balmes; las 'Music Sessions, Vol. 45', 'Music Sessions, Vol. 57' de Bizarrap & Ptazeta o Milo J, respectivamente, pasando por 'Fiebre' de Bad Gyal o el 'Paenamorar' de Paula Cendejas. Llegando incluso a proponer cambios en las bases de las canciones o en los ritmos, para hacerlos aún más suyos.

Pese a que las encuestas que recorren actualmente las redes, y que hasta la fecha, semana tras semana, no han fallado mucho en sus pronósticos, le dan el triunfo a Naiara, Paul está destinado a triunfar en la industria musical. Cuenta con varias canciones publicadas en plataformas de streaming como 'Lola', 'La Camarera' o 'La Brisa', que llevan semanas dentro de las listas de canciones más virales del momento, lo que demuestra la carrera que le espera. No es la primera vez que se presenta a un concurso musical, ya que en 2021 fue ganador de Tierra de Talentos, el talent show de Canal Sur.

Operación Triunfo llega a su fin, y nuevamente, el de Granada apuesta por otra canción de Bizarrap, el 'Baby Hello' de Rauw Alejandro. Una propuesta que, aunque a priori podría parecer complicada de defender, viene en la línea de música urbana en la que más cómodo se siente. La gran final se podrá vivir en directo esta misma noche en el Pabellón Rafael Machado Villar, donde además habrá animación, photocall y muchas sorpresas desde una hora antes del inicio de la gran final.

Todos los interesados podrán asistir a la instalación deportiva sin necesidad de invitación. De esta forma, el Consistorio armillero responde a la multitud de peticiones que sus seguidores y seguidoras han hecho de poder ver la gala en directo en la localidad.