Robe Iniesta abre en Granada su nueva gira

El cantante, guitarrista, compositor y exmiembro de Extremoduro Robe Iniesta anunció ayer su segunda gira en solitario, un total de 19 conciertos que darán comienzo el 4 de septiembre en Granada (Cortijo del Conde) y que incluirá otras tres actuaciones en Andalucía: Fuengirola (17 de septiembre), San Fernando (18 de septiembre) y Sevilla (25 de septiembre). "Llevamos un año y medio de pandemia y hay que adaptarse a las circunstancias, las cosas no nos pueden seguir pillando por sorpresa", dijo Iniesta, que no en vano ha titulado la gira Ahora es el momento.

Tras aplazar la llamada gira de despedida de Extremoduro en dos ocasiones, lo que causó polémica (no se sabe aún qué pasará con el importe de las entradas adquiridas) y malestar entre sus antiguos compañeros del grupo, ahora Iniesta quiere curarse en salud. "Las entradas no se van a poner a la venta hasta 15 días antes de cada concierto", afirmó. "Y las cosas van a peor y se reducen los aforos, las entradas serán más caras. No podemos seguir más tiempo parados", añadió.

Las 19 fechas confirmadas por ahora comprenden los meses de septiembre y noviembre, pero si las circunstancias lo permiten Iniesta quiere proseguir “en mayo y durante el año que viene”. "La vida sigue", dijo Robe, que también tocará en estos conciertos canciones de su (larga) etapa con Extremoduro. "Se puede haber acabado Extremoduro, pero mi vida no", dijo. "Extremoduro es un grupo que se disolvió. Se iba a hacer una gira de despedida que no pudo ser, y no sé qué va a pasar con eso. Cuando lo sepamos, lo contaré”, zanjó, tajante. Él ahora tiene la vista y la ilusión puestos en el futuro: "Me gusta lo que voy haciendo, sería una pena que sólo me gustara lo que hice hace 30 años”.