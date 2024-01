Saiko anuncia un concierto en Los Cármenes

Ya lo dejó caer en su concierto de Copera, pero ayer, en prime time, Saiko anunció que volverá a actuar en Granada y lo hará, además, en un lugar que para un granadinista como él tiene un carácter especial, Los Cármenes. Aunque aún sin fecha, el artista anunció que, tras su gira latinoamericana, volverá a España con tres fechas: el Wizink Center de Madrid, el Palau de Barcelona y "pa toa' mi gente del sur, de Graná, en el Nuevo Los Cármenes", anunció anoche durante su paso por El Hormiguero.

Con el concierto en el feudo del Granada CF, el de Armilla sigue sumando plazas en las que ha toreado en la ciudad de la Alhambra. Así, junto a la ya mencionada Copera, el artista se ha dejado oír en Plaza de Toros, la Sala Tren o la Mae West, todo ello sin tener, aún, un disco publicado. Será además la primera vez que actúe en el Wizink.

Fue la gran noticia de la visita del artista al programa de Pablo Motos, donde también repasó su, breve, carrera musical, destacando por ejemplo cómo Polaris fue el punto de inflexión que le cambió su carrera y que incluso le llevó a ganar el disco de oro, un despegue que lo ha llevado también ha posicionarse entre los artistas españoles más escuchados en streaming.

Apenas pasada la veintena, Miguel Cantos, como aparece en el DNI de Saiko, ha pasado de vivir en casa de sus padres y no tener siquiera cuenta corriente, a dar giras y conciertos en gran parte de España y el extranjero, como él mismo explicó a preguntas de Motos. Un éxito que, como no podía ser de otra forma, trae su lado negativo, como por ejemplo el no poder salir a la calle sin ser reconocido, explicó el artista, que pese a sentirse "orgulloso" de pasear por las calles de Granada y que le paren paren para pedir fotos, le gustaría poder cenar tranquilo con su pareja.

Pese a todo, el armillero sigue manteniendo los pies en el suelo. Aunque agobiado por la fama, hace tiempo se propuso dar una sorpresa a un fan por su cumpleaños, y lo hizo, como recordó Motos en el programa, donde también explicó en qué había gastado su sueldo el pasado año: "Le compré un coche a mi hermano porque tuvo que vender el suyo", respondió Saiko, quien añadió que lo que más le complace "es invitar, es que me gusta gastar disfrutando".