Stacey Kent: "No intento encajar en el estereotipo establecido"

El jueves, 9 de noviembre, actúa en el Teatro Isabel la Católica una de las artistas mejor valoradas por la crítica en el jazz actual. Stacey Kent era una joven estudiante neoyorquina de literatura que terminó dedicándose profesionalmente a la música, con una demostración de estilo y técnica que le ha valido nominaciones a los Grammy y la obtención de varios premios de prestigio internacional. Recibirá la Granada como distinción del Festival de Jazz, y actuará acompañada de piano y saxo. En esta entrevista, reflexiona sobre la importancia del dominio técnico y de la expresión, o los estereotipos de las mujeres cantantes en este género musical, además de compartir cuáles son sus referencias musicales dentro y fuera del jazz.

-¿Qué queda de la joven estudiante de literatura comparada? ¿Lleva toda la cultura al mismo lugar?

-Me siguen apasionando las lenguas y la literatura, y esos intereses se reflejan en mi música. Me gusta mucho cantar en distintos idiomas, lo que me da acceso a un repertorio más amplio y a diferentes estilos de letras que el hecho de cantar sólo en inglés. Me tomo muy a pecho las letras que interpreto y me encanta cómo las distintas lenguas tienen diferentes giros y metáforas para expresar cosas similares. El francés, por ejemplo, puede ser muy sensual y, si lo tradujera directamente al inglés, la letra no encajaría. El portugués, por su parte, se refiere mucho al mundo natural. Por eso, a veces, las traducciones de las letras no funcionan. Las palabras pueden traducirse, pero la poesía no.

-¿Ser de Nueva Jersey es determinante para dedicarse a esto?

-Sólo en parte. Al crecer en Estados Unidos, entre Nueva Jersey y Nueva York, pude ver mucha música en directo que no habría podido conocer de otra forma. Vi y escuché mucha música que fue realmente inspiradora. Sin embargo, no empecé mi carrera musical hasta que viví en Londres. Me casé con un inglés y viví entre el Reino Unido y Estados Unidos durante varios años. A veces, la prensa extranjera pensaba que yo era inglesa y, en algunos lugares, todavía me sigue ocurriendo. Una vez que este tipo de desinformación arraiga, es difícil corregirla. También me preguntan si soy canadiense, por mi conexión francesa. Ahora vivo a tiempo completo en Estados Unidos, pero cuando dejé la casa de mi infancia, nunca volví al noreste. Nací en Nueva Jersey, pero eran las montañas las que me llamaban y fui a buscarlas en cuanto pude.

-En un mundo tan machista, donde se trata a la mujer como objeto, era un reto imposible ser una “dama del jazz” sin utilizar ninguna de esas armas… de una manera mucho más humilde.

-Independientemente de la carrera profesional de cada una, todas las mujeres tenemos que lidiar con los problemas de los prejuicios y las expectativas que se ciernen sobre nosotras, y que interfieren en que se nos trate como profesionales en pie de igualdad con los hombres. Sin embargo, las artistas tienen que enfrentarse a cómo se presentan no sólo ante sus colegas, sino también ante el público en general, y ha habido presiones para que esa presentación se ajuste a los tópicos comunes desde la década de los cincuenta. Tengo la suerte de sentirme muy cómoda en mi propia piel y de que mi forma de presentarme en el escenario sea igual a lo que soy fuera de él. Sólo, eso sí, me visto un poco más elegante. Canto canciones de amor, pero son románticas y universales, de una forma con la que todo el mundo puede identificarse. Nunca he querido o necesitado presentar una versión sexualizada de mí misma sobre el escenario, interpretando ese papel estereotipado. Ahora canto con zapatos planos, he regalado todos mis zapatos de tacón. Soy feliz siendo yo misma, ¡y aún más cantando con los pies en el suelo!

-¿Es más importante la técnica o la emoción?

-Ambas cosas. Por supuesto, hay cantantes con poca técnica que son maravillosos transmitiendo emociones y hay vocalistas muy técnicos que no comunican tan bien las emociones. Mis cantantes favoritas hacen ambas cosas. Por ejemplo, Maria Callas. Lo maravilloso de Callas es que tiene una técnica asombrosa, pero siempre al servicio de la emoción, y está dispuesta a ir más allá de esa técnica en busca del impacto emocional adecuado. Es como ver a un funambulista. Por eso es una cantante tan emocionante. Es la sensación de peligro. Con Elis Regina también sucede. En mi desarrollo práctico, trabajo sobre todo la técnica. Aunque no me presento como una cantante muy técnica, muy a menudo vienen cantantes de ópera a mis espectáculos y siempre me preguntan cómo consigo tanto control cantando en voz baja. Mi objetivo cuando canto en el escenario es olvidarme de cualquier consideración técnica y cantar en el momento. Pero, para ello, tengo que estar preparada técnicamente. Mi objetivo es cantar de forma personal, íntima, conversacional. Así nos "olvidamos" del canto y todos viajamos juntos dentro de la historia, la música y la poesía.

-¿Qué piensa la persona cuando se reciben tantos premios y la prensa te aclama?

Siempre es bonito y halagador recibir premios o comentarios positivos, pero también tengo mi buena ración de detractores. Así es la vida de cualquier artista. Debes ser fiel a tu propia visión. No intento encajar en un estereotipo establecido. Tengo mi propio sonido, mi propio repertorio y enfoque. Tengo puntos fuertes y débiles. Pero siempre intento cantar mejor que ayer. Lo que más me emociona es encontrarme con los fans después de los conciertos y oír cómo mi música se ha entrelazado en sus vidas. A veces son historias felices y, a veces, tristes, pero la idea de que mi música pueda llegar a la gente es muy gratificante. Al fin y al cabo, soy ante todo una apasionada por la música, que es increíblemente importante en mi vida. Así que, cuando alguien me dice que mi música es importante en su vida, creo que es el mayor cumplido que uno puede recibir como artista.

¿Y de la Granada de oro, el galardón del Festival en 2023? Hay una conexión especial con el público granadino…

-He actuado en Granada en el pasado. Es una ciudad maravillosa con gente maravillosa, ¡y es un honor para mí recibir este premio de un lugar que me encanta!

-¿Cuáles son las cantantes de referencia para Stacey Kent? ¿Y su músico de jazz de todos los tiempos?

-Mis cantantes favoritos son de géneros muy variados, y no de jazz. Mi cantante favorito es João Gilberto. También me encantan Elis Regina, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Maria Callas, Paul Simon o Cat Stevens. La lista podría continuar. Mi músico favorito de todos los tiempos es Leonard Bernstein por su brillantez, su pasión y su asombroso deseo de compartir esa pasión.

-¿Hacen falta más baladas en estos tiempos de inquietud o mejor aceleramos el tempo?

-Tiendo a tocar música de tempo más lento. Quizá sea una cuestión de temperamento, pero me encanta cómo se desarrollan los armónicos en los acordes sostenidos del piano. Eso no ocurre de la misma manera en la música rápida. Hay lugar para todo tipo de música. Por ejemplo, me encanta hacer ejercicio al ritmo de James Brown. Pero cuando se trata de llegar al corazón emocional de una letra, bueno, eso requiere un poco de paciencia.

-¿Hacia dónde camina el jazz actual? ¿Ha superado todas las crisis?

-Hay una serie de carteles famosos que muestran la historia del jazz como un árbol con su tronco, sus ramas, sus descendientes, etcétera. Es una gran analogía, porque los árboles siempre se adaptan a su entorno. Siempre están levantando los brazos en busca de luz y cavando hacia abajo y hacia fuera en busca de agua. El jazz es así. Siempre está creciendo y respondiendo, y la naturaleza abierta de los músicos de jazz lo hace peculiarmente adaptable.

-¿Stacey Kent escucha tecno o reggaetón en secreto?

-Hace poco, mis sobrinos me pusieron la música que escuchan. La letra era sexualmente muy explícita. No soy mojigata y me pareció algo divertido, pero me gusta la música que tiene melodía y armonía. Mucha de la música pop moderna es tan despojada que no hay mucho para mí en ella.

-¿Cuáles son los consejos para quien se quiera dedicar al jazz?

-Me dieron muchos consejos cuando empecé. He tenido la carrera que he tenido, en gran parte, porque ignoré lo que no me funcionaba y acepté lo que sí. Una cosa que diría, y que se aplica a todos los músicos intérpretes es que, si vas a hacer carrera haciendo sonidos, debes trabajar en tu sonido. Tu sonido es tu identidad.