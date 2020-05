'Black is black' es una canción de desamor a ritmo trepidante. Un cantante que siente cómo la depresión de apodera de él ("I'm feeling blue"). No solo es que "lo negro está negro", es que además "it's gray, it's gray" ("lo gris está gris") / desde que ella se largó", gama cromática reducida que va del negro al gris y del gris al negro, sin mayor tonalidad para una letra en la que se reafirma que "bad is bad" ("lo malo es malo"). Y todo porque ella "no tiene la intención de verme de nuevo". Es más, el cantante duda de que vuelva a encontrar la paz mental ("it's time I perhaps found peace of mind") y en su desesperación siente que "es demasiado lo que se pierde" ("it's too much to lose") mientras su amor "es demasiado fuerte" ("my love's too strong"). Vaya, como para verlo todo negro.