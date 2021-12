¿Anguita sería de Macarena o de Yolanda?

La diputada por Granada Macarena Olona sostiene que el histórico dirigente comunista Julio Anguita, en caso de seguir con vida, hoy sería de Vox. Bueno, por ser más concretos, ha dicho que el Califa se sentiría "orgulloso" de este partido de derechas y de lo que predica: "Ley, orden y autoridad". ¿Son ganas de irritar a muchos o de verdad lo cree? Todo esto tiene un contexto que quizás lo explique.

Las palabras surgieron en un mitin durante su visita al municipio onubense de Lepe, donde además dejó bastante claras sus intenciones de conseguir un sillón en San Telmo, como parte del próximo Gobierno andaluz. Y para eso Vox pretende ahora dejar de parecerse a un partido para ser un "movimiento". Un movimiento transversal, donde quieren que quepa la extrema derecha y el comunismo de Anguita. El terrateniente y el jornalero del campo andaluz. El empresario y el malpagado. El alto ejecutivo y el parado sin ilusiones de futuro. ¿Para qué tanta ideología?

El problema de esa pretendida transversalidad -lo que se llamó verticalidad y en democracia revoltijo de votos- es que los mensajes, por sencillos y directos que sean, a veces pueden y tienen que sonar contradictorios. Pero tampoco es tal problema, porque lo que importan no son las columnas como ésta o los medios de comunicación que intenten acercarse algo a las ideas y a los hechos. ¿Todo eso quién lo lee, lo escucha o siquiera lo atiende? Lo que importan son las redes sociales, donde la soflama es suficiente y donde todo cabe.

Pero hay días en que los mensajes en redes sociales son muy difíciles de digerir. Como cuando al responsable de la cuenta de Twitter de Vox Vicálvaro se le ocurre reaccionar a la muerte de Almudena Grandes así: "Con odio has vivido y con odio has muerto". Poco más se podría comentar sobre algo así si no fuera porque cuelga de las siglas de un partido que se presenta a las elecciones y que tiene muchos votantes.

La escritora dio voz a los perdedores de la Guerra Civil, como estos días se ha dicho de ella hasta la saciedad. También escribía y defendía sin reservas sus posturas políticas pegadas a la izquierda. Al margen de que nada de esto justifica un comentario similar al de Vox desde ningún partido, o "movimiento", sea cual sea su target, Grandes fue la autora de innumerables columnas, libros o pasajes literarios llenos de amor y muy lejanos al odio. Sus palabras llegan cada día al alma de miles de lectores de cualquier ideología. Ahora que llega la Navidad algunos seguidores se acuerdan de ese personaje que sufría en el silencio de una cocina algo tan común como el recuerdo de una madre: "...Sabe que no la escucha desde hace mucho, mucho tiempo pero, por alguna misteriosa razón, la echa más de menos ahora que hace veinte, treinta años"... "Aromatizaba el caldo con hierbabuena cada Nochebuena de su infancia. Mientras la sumerge en la olla este año, como todos, cierra los ojos y, por un instante, siente que ella ha vuelto, que está a su lado..." ¿Odio? ¿Imaginan a Julio Anguita henchido de orgullo por las palabras del community de Vox Vicálvaro? ¿O de toda esa claque que aplaude y difunde cada día mensajes como ésos o los de sus oponentes, que sí están cargados de odio, en las redes y en los grupos de WhatsApp?

Cuesta menos imaginar la posible simpatía del desaparecido líder de Izquierda Unida hacia una correligionaria del comunismo que ahora se ha convertido en otra estrella rutilante de la política, Yolanda Díaz. Pero es cuestión de darle una vuelta al tema, porque la ministra también coincide con algo de lo que Macarena Olona predicaba hace unos días en Lepe, que es ese interés por la transversalidad. Díaz, con bastante más incontinencia verbal que durante el tiempo en el que se ha labrado la alta valoración social, ha dicho que no quiere estar a la izquierda del PSOE. Que le regala esa "esquinita". Es el mismo rincón que ocupó Julio Anguita durante buena parte de su vida política. Así que quizás no esté tan claro a quién se arrimaría ahora. ¿Sería de Macarena o de Yolanda? Ante la duda, mejor dejarlo que descanse en paz.