Qué está pasando en Granada para que tenga que ser Teruel Existe quien reclame la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca?

La ineptitud de los políticos de Granada es de tal magnitud que tienen que venir desde Teruel a defender nuestros intereses. Increíble, lamentable, desolador…, pero un perfecto reflejo de la situación a la que la inútil casta de gobernantes que dice representar a Granada y a los granadinos ha llevado a nuestro territorio.

El Granadexit es la única solución para Granada, para que no seamos moneda de cambio para que los políticos de turno satisfagan sus propios intereses, para que no seamos el culo de esta Andalucía que no nos representa, y para que no sigamos acumulando pobreza, retroceso y postergación a costa del progreso de Sevilla y sus satélites.

En la estrategia de Andalucía siempre salimos perdiendo, el postergarnos va en los genes de los gobernantes andaluces, porque para ellos Granada no es nada ni nunca deber ser nada. Debe permanecer como provincia periférica menor a la que escuchar sólo cuando agoniza, evitando que luzca en todo su esplendor, porque el esplendor de Granada luce, cuanto menos, como el de Sevilla, y eso es inadmisible para mantener una estructura férreamente centralizada en torno a Sevilla y a Andalucía.

Está prohibida, por tanto, toda disensión en esta falsa superestructura político-administrativa que es Andalucía, y en el establishment político autonómico y local es impensable una Andalucía sin una de sus provincias periféricas abandonadas, y por ello, sin Granada, esa que tiene la Alhambra que tanto dinero da a sus arcas… y que cuyo remanente gastan a su antojo.

Ya que nadie nos defiende, los granadinos debemos defender nuestros propios intereses. Desde JxG se ha hecho con empeño y perseverancia, pero el desamparo andaluz y estatal es de tal magnitud, que ya es tiempo de pasar al Granadexit para salir de esta Andalucía que sólo nos ha traído postergación y ninguneo.

Por ello, tras la funesta experiencia territorial y de políticos nefastos para nuestra tierra, Granada debe mirar hacia adelante, hacia un futuro lejos de la experiencia vivida. Debemos pues luchar por la gestión autónoma de nuestros propios intereses, en donde no quepan quienes sólo piensan en conservar sus sillones y se arrodillan ante sus partidos y ante Sevilla y Madrid.

Granada y su reino pronto tendrán representación propia en España, porque somos muchos los que lucharemos por ello, por el futuro autónomo de nuestra tierra, porque el Granadexit es ya nuestro futuro.