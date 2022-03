Bordaremos banderas

Aunque coincido en buena medida con las apreciaciones acerca de la actual realidad de Andalucía plasmada en el artículo de mis compañeros de la Universidad de Jaén publicado hace unos días en El País, mi disenso sobre su hipotético planteamiento de la existencia de dos Andalucías -dada la diferencia abismal y endémica entre dos territorios cuyas desigualdades son cada vez más sangrantes-, se centra en que Granada no es Andalucía ni nunca lo ha sido. Que actualmente esté inserta en Andalucía no implica que sea Andalucía, ni tan siquiera es otra Andalucía. Porque no hay dos Andalucías, Granada y sus territorios históricos conforman otro territorio distinto.

No obstante, es satisfactorio percibir cómo va calando en los distintas capas de la sociedad la nefasta e infame realidad de Granada, Almería y Jaén, abocadas al olvido más absoluto, independientemente de quien gobierne la centralizadora y acaparadora junta andaluza. Sin embargo, me sorprende que estos autores sólo mencionen a Jaén y Almería como provincias en las que ha surgido la desafección ciudadana por la autonomía andaluza, materializada en movimientos sociales propios ¿Se han olvidado de incluir a Granada entre ellas?¿Se trata de una omisión deliberada, a sabiendas de que en Granada somos cada vez más los granadinos de a pie que hemos decidido luchar por los intereses de nuestra provincia, pero también por conseguir nuestra salida de esa autonomía fracasada que es Andalucía? ¿Es que se teme al Granadexit y la táctica es ignorarlo?

Sea cual sea la respuesta, los granadinos que creemos en la libertad de Granada como paso imprescindible para conseguir la prosperidad que Andalucía nos ha arrebatado, hemos decidido firmemente luchar por nuestra tierra y vamos a seguir luchando por ella, para conseguir todo lo que esos nefandos gobernantes nos han negado y reconstruir nuestro territorio con el esplendor que ha tenido durante siglos, frente a la miseria poliédrica que ahora padece. No importa pues que nos ninguneen, ni que nos olviden, estamos acostumbrados a ello. La fuerza del pueblo granadino vencerá todos los obstáculos que Andalucía nos ha puesto en el camino durante 42 años, y esa fuerza nos liberará del infame engendro político que hasta ahora hemos padecido en silencio.

Pero el silencio se acabó. Granada ya se oye con voz propia, con la voz del Granadexit, con la voz de nuestro futuro.

Bordaremos banderas con la Granada de nuestra tierra, la granada de nuestra libertad, las agitaremos, agitando nuestras almas y nuestras conciencias y lucharemos por lo nuestro, por nuestra gentes y por nuestro futuro. Bordaremos libertad.