Derechos y oportunidades

Dicen algunas voces, mejor o peor informadas, que el Covid-19 trata a todas las personas por igual. A diferencia de otras epidemias, afirman, en este caso da igual el barrio en el que vivas, la ciudad en la que habites, el continente en el que te encuentres.

Con los datos que nos ofrecen los medios, se puede de afirmar que quizá frente al virus todas las personas seamos iguales, pero no es igual vivir en Europa que en África, no es igual habitar una buena casa de 90 metros cuadrados que una chabola de cartones y chapas, no es igual vivir en una ciudad donde se hayan tomado medidas sanitarias y sociales desde el mismo día 14 de marzo que vivir en una ciudad donde incluso las personas que trabajan en los servicios sociales municipales denuncian la ineficacia de la gestión que lleva a cabo el ayuntamiento.

Quienes vivimos en Granada sabemos de qué hablo. Esta es una ciudad pequeña, es fácil conocer a alguien que conoce a alguien…que sepa de primera mano que la crisis sanitaria ha agudizado la crisis social de determinadas zonas, en las que la pobreza enquistada se ha engordado con la llegada de muchas familias hasta este momento consideradas "vulnerables".

Y, frente a esta situación, la política social de nuestro Consistorio se reduce al reparto de "lotes alimentarios":una medida insuficiente, pero sobre todo demasiado cercana a las políticas de beneficencia y lejos del sentido de servicio y respeto a los derechos constitucionales que una intervención social debe tener.

El plan de emergencia alimentaria del ayuntamiento está dejando fuera a muchas familias en la zona Norte o en el Zaidín, el cierre de instalaciones municipales está impidiendo el acceso a prestaciones a personas que hasta ahora se mantenían en una situación precaria, el cierre de inscripciones en el plan de ayuda a comedores escolares de la Junta de Andalucía (plan SYGA) está dejando sin comida a varias decenas de escolares de la la Chana…

Todas estas personas, que son iguales a ti y a mí ante la ley y ante los virus, no lo son en la cotidianidad del día a día. Para ellas son necesarias medidas que gestionen de forma adecuada la crisis social, que tengan en cuenta que para garantizar derechos hay que tomar decisiones valientes. Y que para velar por la justicia social hay que partir de la base de que todas las personas tenemos los mismos derechos, pero no todas tenemos las mismas oportunidades.