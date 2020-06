Desencuentros en fase tres

Ya estamos en la tercera fase… otra fase más en la que mucha gente sigue haciendo lo que quiere: cumpleaños, fiestas, manifestaciones…, pero no pasa nada, excepto si los manifestantes son cayetanas, pijos, franquistas o fachas -que jamás gobernarán según Pablenin-, entonces sí que peligra la salud pública, pero no cuando se manifestaron las del 8-M, o los anti fascistas, los anti racistas, los de Nissan o se llora a Anguita, entonces el Covid no se contagia.

Otra fase más para el desencuentro entre el sector turístico -13% del PIB- y las estulticias de Garzón y Ribera; entre la reapertura al turismo internacional al ritmo europeo o al ritmo pablo-leninista; desencuentros económicos -no me extraña que Nissan huya-; y entre las CCAA que ansían más dinero y el desgobierno sanchista, que dará más a sus socios independentistas cuando nos los quiten a los de siempre; desencuentros también entre las cifras de muertos reales y las "oficiales" de un gobierno mentiroso.

No obstante, hay otro desencuentro territorial que está demostrando con claridad la ineficiencia de muchas autonomías, y no digamos ya del gobierno estatal, para gestionar cuestiones de gran calado, siendo más eficaces las entidades territoriales de menor extensión, divisiones comarcales, sanitarias o provinciales, que, por criterios de proximidad, identidad y eficacia, están siendo más resolutivas. Pero para Granada nada, no le han dejado maniobrabilidad en la gestión de la pandemia pese a poseer un colectivo científico y sanitario muy potente, siguiendo arrinconados en el vagón de cola de Andalucía y España.

Pero no sólo no pintamos nada en cuestiones sanitarias, sino en ninguna otra a pesar de conformar un territorio con entidad secular histórica, judicial, militar, religiosa, administrativa y universitaria propia. A los hechos me remito, por el famoso Acuerdo de 18-5-2020 del Gobierno andaluz, esta CCAA que no nos representa va a disponer para otros "ámbitos" de 43 millones de euros de ahorro de 40 años de la Alhambra, y otro tanto le espera a la UGR, cuyo remanente -ahorros- también volará en forma de recorte de casi 30 millones -un 22% de los 135 millones que recortará de todas las Universidades andaluzas, al imponerles soportar el 20% del Fondo de Emergencia Social, cuando sólo suponen el 3,5% del presupuesto de la Junta-, lo que llevará a la UGR a una situación insostenible.

Más pobreza que nos trae esta CCAA y más huchas granadinas que se vacían desde Sevilla. El desencuentro entre Granada y Andalucía es ya imparable…