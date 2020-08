Falseando nuestra historia

Ahora que se aproxima un incierto curso escolar y que casi un 65% de los padres no quiere que sus hijos vuelvan al colegio, conviene recordar que muchos libros de texto utilizados por nuestros escolares son producto de un adoctrinamiento sutil y subliminal, e incorporan una manipulación falsaria de la Historia sólo desmontable denunciando públicamente esta intolerable práctica intencionada de muchos gobiernos autonómicos con la finalidad de desmontar España y/o instaurar una falsa existencia inmemorial de sus autonomías.

Muchas veces he denunciado el adoctrinamiento que desde la Junta andaluza se practica con los escolares de esta ficticia autonomía, y hoy me sumo a la acertada iniciativa de Jóvenes Granadinistas al denunciar un libro de Geografía de Bachillerato de la editorial Algaida, que en uno de sus mapas marca ya en 1530 los límites de lo que actualmente constituye el territorio de Andalucía, ocultando deliberadamente la auténtica división territorial del sur del España, esto es, la existencia del Reino de Granada, entonces Reino castellano, cuanto menos hasta que el afrancesado Javier de Burgos, traicionando a su propia tierra, estableciese el actual mapa provincial, curiosamente derogado en 1847 por el Decreto de Patricio de la Escosura, por lo que no debería considerarse vigente desde entonces.

Se trata de un "inocente" mapa sobre la densidad de población en España en 1530 que intencionadamente introduce mensajes subliminares con errores históricos garrafales, pese a tratarse de un texto supervisado por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

Se ve que la sevillana Junta pretende que miles de niños en Andalucía interioricen en su educación esa falsa existencia territorial desde hace 500 años, ocultando la Historia real de la existencia del Reino castellano de Granada,

Y es que ese mapa configura adrede un remix territorial entre el siglo XVI y el mapa autonómico surgido después de 1978, por ello también Navarra y Vascongadas -llamada ya País Vasco- se representan unidas, lo que nunca existió, mientras que territorios como León sí aparecen conforme a la época.

Es clara la intencionalidad política de construir una falsa Historia de España y del sur peninsular para legitimar débiles autonomías, que no se sostienen ni histórica ni jurídicamente, como es el caso de Andalucía.

Blas Infante, 28-F, y otros muchos más gazapos… Y es que con pequeños detalles y grandes mentiras se escriben las historias falsas. El resto del proceso lo hace el adoctrinamiento…