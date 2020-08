Un componente de Shimano para bicicletas? ¿Etiquetas de aeropuerto? ¿Un suplemento periodístico? ¿El logo de Google Nexus? No, GRX es algo mucho más etéreo y pretencioso, por lo menos para los gerifaltes que lo han presentado a bombo y platillo como un no va más de modernidad y cercanía, que multiplica y suma desde la creatividad, una X de incógnita que nos permite soñar con el futuro… En fin, palabras que se lleva el viento, al igual que se llevará también este logo, como se ha llevado a otros muchos más sobre Granada.

Independientemente de que el gigante de internet pueda estar algo más que molesto porque GRX presente un parecido más que razonable con el de su marca registrada de móviles, e independientemente también de que dichas X-flechas hayan costado a las arcas de nuestro Ayuntamiento el nada módico precio de 15.000 euros, lo esencial es que Granada no necesita ningún logo que la represente, ni ninguna nueva imagen de la ciudad, porque se representa a sí misma de forma insuperable con su imagen única en el mundo.

Lo que necesita Granada no son logos que no aportan ningún proyecto de ciudad, sino que se cree más ciudad de una vez; no quedarse en la forma sin abordar el fondo, aunque las marcas vendan mejor las pésimas gestiones de políticos escasos de ideas y ávidos de medallas fáciles de cosas fútiles con las que envuelven los asuntos trascendentales, para esconder la cruda realidad de la postergación de décadas, por ellos consentida a cambio de preservar status y sillones.

¿Es Granada una ciudad de emprendimiento, crecimiento, transformación, futuro o internacional? Con la triste relegación que padece desde su inclusión en Andalucía, mucho tardarán en materializarse tan grandilocuentes conceptos -adláteres de GRX-, papel mojado que seguirá siéndolo mientras los granadinos no tomemos nuestra propia e independiente senda si es que queremos una prosperidad real para nuestra tierra y no una prosperidad de logo.

Que Granada no es prioridad para Andalucía es un hecho constatado, por ello debe encaminarse hacia la consecución de una prosperidad real, con un proyecto de ciudad y región que la sitúen en el lugar que le corresponde. Los logos que sólo aportan diseño y no soluciones reales para nuestra tierra resultan vacuos y suponen un derroche estéril de dinero público para lucimiento de políticos variados, máxime cuando Granada es la mejor representación de sí misma, su mejor marca.

No es momento de marcas, sino de hechos que hagan de nuestro territorio un lugar de verdadero progreso.