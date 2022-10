Intolerable quejío

Ciudad enana, pueblo, lugar con masas analfabetas, provincianos, son algunas de las lindezas que nos dedican en twitter algunos sevillanos al hilo de las declaraciones de Cuenca sobre que Sevilla no va a dictar por dónde pasa el metro en Granada.

Para una vez que el alcalde defiende claramente nuestros intereses -será porque se aproximan las elecciones, también por eso será la rebaja del IBI…-, le llaman de todo, entre otras cosas, mono neuronal y mierdas al que hay que cantarle las cuarenta.

Pero ahí no termina la animadversión de esos twitteros sevillanos contra nuestra ciudad y metro, sino que, como claros exponentes del quejío andalú, se consideran auténticas víctimas de innumerables agravios por parte de Granada, desde donde usamos a Sevilla para sacar provecho, pisoteamos al vecino, no necesitamos metro, y les odiamos porque da votos, mientras Sevilla lleva 30 años infrafinanciada, se conforma con limosna y siempre resulta perjudicada por el provincianismo de Granada y Málaga -que además le ha robado la conexión aérea con N.Y.-. Concluyen con la necesidad de montar un partido político exclusivamente sevillano -y fijo, si Granada acaba con más líneas de metro que Sevilla-, y con que Sevilla debe separarse de Andalucía para prosperar. Increíble pero cierto…

Y es que el lamento y quejío sevillanos denunciando la situación de agravio, maltrato y marginación hacia Sevilla, por culpa de Granada y Málaga, cuando Granada, Jaén, Almería o Huelva están completamente abandonadas y postergadas deliberadamente por la Junta sevillana y su centralismo voraz, que fagocita nuestro futuro y esperanzas y nos despoja de todo, es intolerable, y más intolerable todavía cuando se expresa con insultos a Granada y su alcalde.

¿Piensan verdaderamente algunos sevillanos que Sevilla está siendo maltratada por su Junta y que los culpables somos granadinos y malagueños? ¿No ven cómo estamos los demás? Aeropuerto abandonado y sin conexiones, presa de Rules inutilizada, AVE de una vía, precarias conexiones ferroviarias, sin Región Militar, casi sin Salas del TSJA, con un área metropolitana colapsada en una conurbación de 600.000 habitantes, con instituciones desmanteladas o recentralizadas en Sevilla…, la lista es interminable…

Cualquier opinión es admisible, pero no es tolerable ni tanto quejío ni tanto insulto, y menos vertidos desde una ciudad costeadísima, auténtico antítesis de la postergación. Como ya dije y parece que ahora se lo plantean, quizás la pobre y maltratada Sevilla debiera irse de Andalucía y constituirse en nueva autonomía, eso allanaría el camino a quienes no somos Andalucía, porque el sentimiento de no pertenencia a la misma autonomía es mutuo…