Me acerqué a Iznalloz a impartir un taller a los chavales de cuarto de eso del instituto Montes Orientales sobre el tema de la 'Alfabetización mediática', es decir, a enseñarles los entresijos de la producción y difusión de las informaciones que consumimos y que tenemos que saber filtrar y preguntarnos por la fuente y el canal por el que la recibimos para que nos manejen un poco menos.

Me parece muy necesaria esta nueva enseñanza a la vista de la demanda que en los institutos de Albuñol, Maracena, Iznalloz o Granada he detectado. Los profesores no tienen tiempo para ello y sólo prohíben el móvil en las clases. Los alumnos te lo dicen a las claras: si lo dice Tik Tok pues ¿será verdad, no profe?

Da miedo el nivel de manipulación de la opinión pública al que estamos expuestos. Seas progre o carca, supongo que no te gusta que te hagan creer lo que a otro le interesa. Más allá de ideologías todos tenemos una sed de verdad, sea grata o incómoda, para sentirnos más libres.

Y en las aulas está la nueva batalla. Con jóvenes desprotegidos e inducidos a pensar más que formados para filtrar lo que les llega. Cada vez que cambia un gobierno, nuevas consignas para moldear sus mentes siempre desde los dictados del poder de turno.

El alumnado de Iznalloz me pareció despierto y con inquietud. Aportaban en cada tema levantando la mano para intervenir. Se resolvían ante las fake news o la proyección de un video sobre cómo nuestros datos más personales son fácilmente rastreables por las redes.

Y especialmente dos chicas, Lucrecia y Andrea, se rebelaron con un potencial de reflexión que me hace ver que ese lugar común de los agoreros de que "está juventud ya ni piensa" es un completo desconocimiento de lo que viven y reflexionan estos jóvenes que tienen toda la información a su alcance y por ello están saturados de saberes que tantas veces no digieren siquiera.

Da gusto poder cotejarse con otras generaciones que vienen pidiendo paso. Hay que trasladarles lo mejor de nuestro tiempo pero dejarles que ellos articulen las grandes verdades eternas a su manera.

Iznalloz ya quedaba atrás con su colina y sus casas arracimadas por las cuestas. La zona de los Montes Orientales está por descubrir.

Y en ello estamos después de conocer a profesores tan comprometidos como Mercedes y sus compañeros, donde la vocación suple con creces las dificultades del medio.