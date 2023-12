Aunque en los tiempos que corren la Navidad comienza cuando lo deciden las grandes superficies comerciales y la catetísima competición de alcaldes por ver quien tiene el árbol más alto, las luces más brillantes y la música más ensordecedora, no hace demasiado tiempo la Navidad comenzaba con el sorteo de la lotería nacional y la cantinela de los niños de San Ildefonso, desgranando esa letanía de números y premios que a unos pocos les solucionaban la vida y a la inmensa mayoría, la salud.

La feliz coincidencia de que esta columna vea la luz coincidiendo con el 22 de diciembre, día tradicional del sorteo más popular de este país, me lleva a dedicarla a la que desearía fuera la mejor lotería para esta bendita tierra.

Probablemente cuando estén leyendo estas líneas estará sonando de fondo el sonsonete del sorteo, por lo que desde aquí les deseo mucha suerte. Sin embargo a la lotería que deseo para Granada va más allá de la que hoy pueda hacer felices a un puñado de ciudadanos.

Mi auténtico Gordo para Granada, sería recuperar el terreno perdido en los últimos meses y que los niños de San Ildefonso cantarán con su voz cristalina que la Escuela Andaluza de Salud Pública no va a desaparecer; que el Centro Lorca no va a perder casi la mitad de su presupuesto para actividades culturales; que el Parque de las Ciencias recuperara todo su esplendor, hurtado desde que se gestiona desde Sevilla; que Sierra Nevada volviera a ser autónoma, sin tener que pedir permiso a los miarma hasta para comprar un bolígrafo; que el Centro de Documentación Musical retornara a la espléndida realidad que fue y ya no es, por obra y gracia de Juan Manuel; que nos devolvieran el Legado Andalusí, secuestrado en la Fundación tres Culturas; que el AVE fuera de verdad un AVE y no una tomadura de pelo y que la estación a la que llegan los viajeros no fuera la de una pedanía de tercera división y que el aeropuerto dejara de ser el de la señorita Pepis.

No me negarán que todo junto no sería el mejor de los premios gordos que podría recibir Granada, al que podría añadirse que nuestros políticos, de un color y del otro, pelearan de verdad por los intereses de esta tierra y no solo por los de sus partidos y dejarán de ser los cortijeros de los señoritos de Sevilla o de Madrid... Pero ya saben que este día 22 también es el Día de la Salud.