Una de las cosas que más me ha sorprendido en mi vuelta a Granada ha sido la línea 4 del bus urbano, que transita de un extremo a otro de la ciudad por el centro y pasa cada cinco minutos, al menos por las mañanas. Aquel despilfarro hurtadiano que fue la LAC ha sido transformado en una línea sumamente funcional. He comprobado con reiteración que para ir del Zaidín a la Chana, o viceversa, es más rápido hacerlo en autobús por las calles del centro que con el Metro, lo cual no deja en buen lugar ni la frecuencia ni la velocidad de éste, todo hay que decirlo. Por ello, cuando la consejera de Fomento plantea como prioritario el Metro por el centro presumo que desde hace muchos años no ha utilizado el transporte público en la capital. Está lanzando un mensaje político, acaso para confrontar con el alcalde o buscando espacio mediático, pero ese planteamiento poco tiene que ver con las necesidades reales de la ciudadanía.

La ampliación del Metro de Granada es absolutamente necesaria para mejorar la movilidad y reducir la contaminación tanto en la capital como en el Área Metropolitana. Hay que configurar una red que alcance a la mayor parte de una población de más de medio millón de habitantes, y creciendo. Pero hay que hacerlo con criterios funcionales. En ese sentido, no puede ser prioritario en este momento el Metro por el centro de Granada pues no mejora de forma relevante la movilidad. Sólo lo haría si fuera soterrado pero supongo que nadie defiende esa opción. Supondría levantar el centro durante veinte años para que luego quede convertido en un gran parque arqueológico. Por eso, los 135 millones de euros que cuesta poner los raíles y cables de un Metro en superficie de Caleta a Fontiveros deberían ser destinados a otros tramos que mejoren en la práctica la movilidad tanto de los barrios de Granada como de distintos municipios del cinturón. En ese sentido, más allá de extender la línea actual de Armilla a Churriana y Las Gabias, hay que pensar en llevar el Metro desde Granada al aeropuerto. No sólo conlleva acercar a Santa Fe, Vegas del Genil o Cúllar Vega sino que permite el desarrollo de áreas logísticas en esa zona y supondría un impulso definitivo para nuestro aeropuerto. Y, por supuesto, hay que llevarlo a los pueblos de las faldas de la sierra, que es donde están los problemas más graves de movilidad del área metropolitana. Pero hay que moverse ya. Sin buscar enfrentamientos estériles sino tras un debate público en el que el criterio para decidir sea el interés de la ciudadanía.