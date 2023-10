Hace unos días celebramos en el Hospital Virgen de las Nieves, las II jornadas multidisciplinares de Enfermedad Tromboembólica Venosa, este año dedicadas a esta patología en la mujer. El éxito de estas jornadas, con una excelente participación y un gran nivel científico, no hace otra cosa, que poner en valor el trabajo realizado por los equipos multidisciplinares, con médicos de distintas especialidades y el personal de enfermería, que aúnan esfuerzos desde distintas perspectivas, para conseguir mejorar de forma significativa, la calidad asistencial que ofrecemos a nuestros pacientes. Desde este tipo de reuniones se reivindica la creación de unidades asistenciales médicas transversales, que coordinen distintos servicios de un mismo hospital o incluso de distintos hospitales. Esta, que es una vieja reivindicación de un servidor, espero que pueda hacerse realidad en un futuro no muy lejano, con la creación de una unidad multidisciplinar de Tromboembolismo Venoso para la ciudad de Granada. Unidad que simplificaría y mejoraría de forma ostensible la atención al paciente con trombosis venosa, evitando citas y pruebas complementarias innecesarias y seguramente ahorrando dinero al sistema sanitarios público. Pero desde aquí, quería agradecer sinceramente a los miembros de nuestra comisión de trombosis y tromboembolismo y a los ponentes que han participado en este evento, su enorme esfuerzo para conseguir que este año vuelva a celebrarse esta reunión, consolidando así este evento científico. Este equipo de hombres y mujeres, con excelente preparación y sobrada experiencia, han hecho de estas jornadas una cita obligada, en esta ciudad y en nuestra provincia y fuera de ella, para los profesionales que trabajan en el campo del tromboembolismo venoso. Preparar esta reunión significa dedicar tiempo y esfuerzo, al margen de su trabajo habitual, de largas jornadas de consulta, guardias, horas de estudio (los médicos estudian diariamente) etc. Requiere, revisar varias decenas de artículos de revistas médicas de prestigio, contrastando estudios científicos, muchos de ellos con resultados contradictorios, para extraer de ellos una información primordial que pueda reproducirse en la vida real y por tanto constituya una evidencia científica. Es lo que los llamamos Medicina Basada en la Evidencia; el motor que hace avanzar la Medicina moderna. Por ello creo que más allá del contenido de este tipo de reuniones, hay que destacar el empeño de los y las profesionales de nuestra sanidad, para perfeccionar su trabajo, mejorándolo día a día, con el objetivo de ofrecer a sus pacientes la mejor atención médica posible.