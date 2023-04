Ordenando papeles desclasificados aún, en la biblioteca de casa, me encuentro con un programa de la Semana Santa de Granada de 1973, un programa oficial, editado por la Federación de Cofradías e impreso en los talleres de Gráficas del Sur, en la calle del Boquerón. Son ocho columnas en cuatro páginas, tamaño holandesa e impreso en offset en tinta negra. Una verdadera curiosidad hoy día, al cabo de los buenos 50 años de su publicación. Este hallazgo me recordó algunos otros papeles de Cuaresma, bien añosos muchos de ellos que me entretengo en guardar en algunos abultados legajos, en cuya visión y relectura me entretengo, en muchas ocasiones y por estas fechas pasionales, para rememorar momentos, muchos de ellos por mí vividos y otras que, siendo muy anteriores en el tiempo, jamás pude conocer de primera mano. Pero sí de segunda o incluso de tercera. Papeles guardados por mis padres y que algo o mucho llegaron a tener que ver con sus vidas y con la Granada de aquellos ya lejanos y en muchos casos casi olvidados tiempos.

Veo, entre esos papeles el libreto de una obra de teatro, escrita por el recordado y aún no biografiado abogado, actor y literato granadino José Gómez Sánchez-Reina titulada Granada en Semana Santa, obra que interpretó mi madre, Cristina Santiago López -anunciada Cristina Albaicín- entre otros actores y cantores de la compañía de aficionados Agrupación Álvarez Quintero, que andaba ensayando y representando en el desaparecido teatro Cervantes de esta ciudad entre los años finales de los 40 y los 50 del pasado siglo. Se trata de una obra escrita -cómo no, tratándose de Gómez Sánchez-Reina- en verso y es, en palabras del autor, un "reportaje teatral dedicado al fomento de la Semana Santa granadina". Aunque desconozco con precisión la fecha de su estreno y representación, calculo que debió de ser en los finales años 40 o primerísimos 50. El ejemplar de este libreto está mecanografiado y no lo he visto referenciado en ninguna nota bibliográfica de este autor.

Sí sé, por relato de mi propia madre, que en aquella ocasión los dirigió un jovencísimo José Tamayo quien, muy poco después, se profesionalizó y fue, como sabemos, gloria de las tablas nacionales. A Pepe Tamayo le vi ojos lacrimosos cuando, casi al final de su vida, se enteró de la reciente muerte de mi madre. Aquel gran director acudió entonces a la llamada del ayuntamiento de su tierra para imponerle, con las manos de mi inolvidable amigo y gran alcalde, José Gabriel Díaz Berbel, la Medalla de Oro de la Ciudad.

José Gómez Sánchez Reina, por su parte, fallecía en el segundo lustro de los años 80. Tuve, sí, ocasión de tratarle y admirarle bastante en la lectura de sus obras, una de ellas, Acuarelas granadinas sería muy recomendable para su reedición y que así los jóvenes cofrades supiesen que la Semana Santa de Granada no se inventó desde un costal portuario del otro extremo de Andalucía. ¿O no?