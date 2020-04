¿Resistirá?

No entiendo por qué no se declara luto nacional por las 18.000 víctimas del coronavirus hasta ahora, por qué no ponen en las televisiones los lazos de luto que otras muchas veces hemos visto, por qué todas las banderas del país no están a media asta. No entiendo por qué se quiere ocultar el dolor de miles de familias que dejan a sus seres queridos en urgencias y luego les devuelven una caja con cenizas.

Y es que el dictador y censor, de socios bolivarianos, quiere, a base de picos, curvas y mesetas, suavizarnos la gran tragedia nacional que vivimos en estos momentos, así como también quiere compartir la foto de su negligencia en la gestión del coronavirus con el resto de líderes políticos para hacer a todos responsables de su fracaso y minimizar así su culpabilidad.

Sánchez no quiere realmente ningunos pactos de la Moncloa, lo que quiere es pactar para seguir él en la Moncloa, y si el PP se aviene a su juego para que resista se estará equivocando, porque sólo el dictador y su gobierno deben responder de por qué España es el país con más muertos por Covid-19 en relación a su población.

Su estrategia de resistir a costa de lo que sea ya la conocemos, se vendería al diablo por seguir en la Moncloa, y es su manual de resistencia -nombre que curiosamente dio a su "libro"- el que le ha llevado a pactar sin dignidad ninguna con el perdedor Iglesias, faltando a su propia palabra. Pero su resistencia tras esta pandemia se complica, más si quiere seguir gobernando en coalición con los comunistas.

¿Qué coronabonos iba a aprobar la UE para un país bolivariano? ¿Qué fiabilidad internacional y en Europa ofrece este Gobierno? Ninguna. De ahí viene la insolidaridad -que no comparto- de Holanda y demás países del norte de Europa, porque no se fían de un gobierno de esta calaña y no quieren darle ningún dinero a fondo perdido para terminar pagándolo ellos después. Y es que el modus operandi de los comunistas es que paguen los demás y ellos vivir a costa del esfuerzo ajeno.

Si quiere resistir mediante sus falaces pactos de la Moncloa, tendrá que ofrecer al PP la cabeza de Iglesias y de sus incompetentes o inexistentes ministros y formar un gobierno de concentración nacional.

Dudo mucho que lo haga, seguro que Iglesias y él tienen algún que otro dossier que recordarse. Su estrategia seguirá en la línea de imponer el relato de su fantástica gestión de esta crisis y de lo malos que son el PP y Vox que no tienen sentido de Estado y que son unos insolidarios.

La pregunta es ¿resistirá?