Quisiera que vieran ustedes el vídeo que me ha enviado mi amigo Agustín Torres en el que se ve a él subiendo a arrastra culos el piso que la familia tiene en Almuñécar. Antes que nada, contaré algo sobre este amigo. Lo conocí no hace mucho en Lanjarón y después hemos quedado un par de veces para tomar un café y charlar, porque es de los que puedes hablar sobre un montón de cosas. Agustín va en silla de ruedas desde hace unos cuatro o cinco años en que resbaló y se cayó al ir al servicio de un restaurante. Ha trabajado en el INEM y padecía una incapacidad en las piernas por los efectos de la polio infantil. Pero se podía mover bien con unas muletas que ha utilizado hasta esa dichosa caída que lo dejó definitivamente en sillas de ruedas. El caso es que el otro día, en medio de la conversación, me explicó cómo se las apañaba para subir a un piso que tiene su madre en Almuñécar en un bloque de viviendas que no tiene ascensor y que incumple las normas de accesibilidad. “Es de risa como subo al piso. Cuando llegue a mi casa te mando el vídeo que me hizo mi hija”, me dijo. Y me lo mandó. Es penoso y a la vez indignante. En él se ve a Agustín pasándolas canutas hasta llegar al rellano del piso porque, como digo, el bloque de pisos es antiguo y la accesibilidad brilla por su ausencia. Al llegar Agustín al rellano, pone la silla de ruedas muy cerca del primer escalón y con ayuda de su hijo pequeño consigue poner el culo en el mismo. Después, utilizando las manos, pone el culo en el segundo escalón. Y después en el tercero. Y después en el cuarto… Así hasta subir al tercer piso. Cuando llega a su destino está para el arrastre, como vulgarmente se dice. Por lo visto, me explica, en el bloque sí hay hueco para poner un ascensor, pero algunos vecinos no quieren invertir en la correspondiente obra. Además, según el apéndice de una ley sobre este tema, en caso de ponerse el ascensor, él tendría que correr con la mayor parte de los gastos de instalación porque su coste es mucho mayor que lo que los vecinos están obligados por ley a aportar. Total, que le pedí permiso para escribir su historia y colgar el vídeo en el facebook. Y me lo ha dado. Así que, si quieren verlo, no tienen nada más que entrar en mi cuenta de esa red social.