Susana y Cremades

Algunos amigos me señalan los curiosos y originales matices con los que doña Susana Díaz transita por su campaña electoral, iniciada ya hace semanas, visitando pueblos andaluces a los que lleva regalos que va sacando de un saco mágico los martes en los Consejos de Gobierno.

En Granada ha pasado ya por algunos de la comarca de Guadix y de la Alpujarra y, aunque en Benalúa inauguró un centro de salud que lleva dos años funcionando, en Pampaneira ha prometido 63 millones para los pueblos de la zona. Bendita sea.

Hasta aquí todo normal; estamos en campaña y qué mejor que hacerla con los presupuestos de la Junta. Lo realmente curioso es que, salvo Sevilla, doña Susana no pisa las capitales andaluzas y no sé si es porque no tiene regalitos para ellas o porque le dan miedo, consciente de que, salvo Sevilla, redundo, las capitales son territorio enemigo.

También pudiera ser que la presidenta haya decidido mimetizarse en su campaña con el mainstream de Canal Sur, inspirándose en el look Rafa Cremades, presentador de "Este es mi pueblo", un programa en el que suele aparecer rodeado de vecinas en un tono de jocoso comadreo difícil de digerir por un público con un nivel cultural medianamente aceptable.

La señora presidenta, candidata de Canal Sur, ha dicho a la prensa con un gesto de quejío étnico, de llanto contenido, de pena, penita, pena, que ella es la candidata de los andaluces, de pueblo, se entiende, y que sólo habla de los problemas de su pueblo, no como otros que vienen a pelearse entre sí, porque doña Susana, como los ruiseñores de Miguel Hernández, sobrevuela, romera, siempre romera, en medio de los fusiles y encima de las batallas, mientras deja que peleen otros por ella y que sus vecinas le han recomendado no entrar al trapo y que prefiere comadrear con ellas, como Rafa Cremades, que pelear con la oposición.

Y tan sentías y sinceras suenan sus palabras que me pregunto que, si quiere hablar de los problemas de su pueblo, bien podría hacerlo de los datos sobre la pobreza en nuestra Comunidad que publicó este diario hace unos días, en los que se refleja que un 37,3 por ciento de los andaluces, los de pueblo y los de capital, son pobres o están en el umbral de la pobreza. Aunque a Canal Sur se le olvidó contarlo y, para ella, eso igual sea entrar al trapo.