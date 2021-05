Entre Whatsapps

El desastre mayúsculo del desgobierno local del bipartito 4.0 o 2+2, según el algoritmo que prefieran creerse, no para de evidenciar sus calamidades, que, desgraciadamente, son también las nuestras, como ciudadanos que las sufrimos y padecemos.

Su última desdicha -si es que así se puede llama a los desatinos de Salvador y cía-, es su reconocida incapacidad para elaborar unos nuevos presupuestos, lo que les obliga a prorrogar otra vez más las cuentas que el pasado año, tras varios años de prórroga, logró sacar adelante con apoyo del PSOE.

Esta nueva ineptitud política va a repercutir muy negativamente en Granada y los granadinos, pero, como siempre, la culpa es de otros… Tendremos menos progreso, emprendimiento e inversiones; tendremos más impuestos, multas -el afán recaudatorio del consistorio es insaciable, multa hasta a quienes respetan las señales, menos a los insolidarios que no llevan mascarilla-, menos servicios, en fin, un desastre tan crucial para nuestra endeudadísima y pobre ciudad como el que padecemos a nivel autonómico con nuestra paupérrima situación en esta Andalucía en la que no queremos estar.

Y es que los ineptos políticos que nos han caído en desgracia a los granadinos -locales, autonómicos y nacionales-, no tienen complejos para anunciarnos calamidades, incluso junto al GRX, convertido en el logo los defensores del GRanadeXit, que nos liberará de tantos incompetentes que nada hacen por nuestra tierra y sólo piensan en sus nóminas, ascensos políticos, dietas y coches oficiales.

La sociedad civil granadina no puede esperar más, no puede seguir aletargada ante tanta provocación que pasivamente llevamos aguantando durante décadas. Es momento de actuar todos a una, de ser activistas por y para nuestra tierra, de no dejar que tanto incompetente decida nuestro futuro como moneda de cambio de plazas más golosas entre Whatsapp y Whatsapp, según nos hemos enterado por boca de Juan Marín. Ni acuerdos por escrito, ni ante los medios, nada, el Whatsapp es el futuro de la política que nos espera de la mano de estos irresponsables.

Pero los granadinos no queremos que el futuro de Granada dependa de unos Whatsapps, queremos un referéndum para salirnos de Andalucía, para lograr el GRanadeXit y constituir una nueva autonomía libre del yugo de los señoritingos que han regido nuestros destinos durante cuatro décadas. También queremos una reestructuración del gobierno de esta empobrecida ciudad, para que actúe para los ciudadanos. Nuestro futuro lo decide la sociedad civil granadina, no se decide por Whatsapp