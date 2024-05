Una vez más acabamos de vivir una fiesta tan señalada para Granada y los granadinos como es el Día de la Cruz, el 3 de mayo, dedicado a conmemorar la fecha establecida por la Iglesia católica como la del hallazgo de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado, y que con el tiempo ha devenido en nuestra provincia en que en muchos municipios se expongan cruces en forma de monumentos efímeros para festejarlo.

En la ciudad de Granada empezó a celebrarse esta tradición tal y como la conocemos hoy en el año 1625, en el barrio de San Lázaro, donde se decoró una cruz de alabastro y los vecinos disfrutaron del día cantando y bailando, iniciativa imitada en los años siguientes en otros barrios, como el Albaicín o el Realejo. Pero no sería hasta 1924 cuando el Ayuntamiento de Granada decidiera declarar de forma oficial el Día de la Cruz, como una fiesta, creando un concurso para que se decorasen las cruces de manera creativa y fomentar así esta celebración.

Este año ha habido celebración extendida, pero, independientemente de que se ha desarrollado sin incidentes destacados y que a muchos no les ha gustado que la media maratón pasase por la Alhambra –si a su paso dejaron el recinto monumental como Molinos y Pavaneras, no es de extrañar–, o que algún maleficio por no echar un chavico se ha pasado un poco, sí que ha habido un suceso que ha hecho que Granada dé el cante a nivel nacional en un día tan destacado para nuestra tierra.

Y es que en Armilla hay quien sorprendentemente ha dedicado su cruz a otro “mesías” que no es Jesucristo, y que, según dicen, también ha pasado por un “calvario”. Esta alucinante decisión de erigir una cruz para otro mesías, comparándolo con Jesucristo, la ha tomado el PSOE de Armilla, que ha dedicado a Pedro Sánchez su monumento en esta festividad, con foto del susodicho enmarcada en taracea y situada justo debajo de la cruz. Un altarico completo.

O sea, que, tras el espectáculo del Drama King en España y todo el orbe, ahora hemos tenido el espectáculo del Cross King de Armilla, según dicen, para “visibilizar” el “calvario” de Sánchez durante sus cinco días de reflexión. Lo que nos quedará por ver… Total, según Óscar Puente, es el “puto amo”, por lo que no nos debemos extrañar si, de ahora en adelante, tenemos un santo nuevo en el santoral o una nueva religión con un nuevo dios.

En fin, qué cruz y no sólo para el Día de la Cruz…