El 'guasap' y las noticias antiguas

El servicio de mensajería telefónica más famoso del mundo y cuyo nombre suena a chanza y pitorreo, nos permite enterarnos de las noticias incluso meses después de haberse producido. Basta con que el miembro de un grupo de 'guasap' dé para compartir una noticia antigua para que el resto haga una valoración de la misma sin sopesar que la citada noticia es más antigua que comer. Les pasa como a los periódicos antiguos que la gente leía cuando llegaba a sus manos. Las noticias estaban allí hasta que el lector las consumía. Cuando yo era niño en mi casa los únicos periódicos que entraban eran los que ya había leído Luis el panadero y que mi madre me enviaba a por ellos porque iba a utilizarlos para evitar que las gotas de cal cayeran al suelo o como papel para la alacena. También para utilizarlos en el retrete, que cortados en trozos se enganchaban en un alambre y servían para limpiarse el culo. Mi tío Juan se enteró de la muerte de Marilyn Monroe a los tres meses de haberse suicidado la famosa actriz. La noticia estaba en un recorte de periódico y mi tío la leyó un día que fue a cagar y para entretenerse leyó los trozos de periódico que había en el gancho de alambre. Por cierto, que la mujer de Luis el panadero antes de darme los periódicos antiguos ya leídos les arrancaba las hojas de las esquelas porque no estaba bien que alguien se limpiara el culo con el nombre de un muerto. Lo mismo hacía si veía la imagen de algún santo o alguna virgen, faltaría más. El otro día en un grupo de 'guasap' al que pertenezco alguien puso una noticia sobre el procés y todos se lanzaron a comentarla. Hasta que uno alertó al resto: "Cuidado esa noticia la leí yo hace ya dos meses". Así que, a pesar de los adelantos tecnológicos, esto no ha avanzado tanto. La actriz de Niágara estuvo viva en la mente de mi tío hasta que éste no leyó que se había muerto. Ahora si no te enteras de alguna noticia no importa, algún indocumentado te lo pondrá en el grupo de 'guasap' tres meses después y la dará por reciente. Un día alguien pondrá un enlace de una noticia sobre la muerte de Tutankamón y alguno que no conocía su existencia pondrá eso de D.E.P. Ya te digo.