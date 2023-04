A algo más de un mes para las elecciones municipales y vistas las listas presentadas para las elecciones del 28M en la capital, permíteme que esté hoy más interesado por mis fiestas de Moros y Cristianos, que empiezan en mi Benamaurel querido este viernes (también en Zújar y en Cúllar con igual esplendor, tradición y devoción a la Virgen de la Cabeza) que por una contienda electoral que promete más de lo mismo.

Ojalá que me equivoque y la pura campaña nos traiga propuestas y un debate fructífero. Por el momento, nada nuevo bajo el sol más allá de las proclamas de cada uno hacia sus fieles con aquello que exactamente quiere oír.

Hasta ahora no he escuchado ni una sola idea que me mueva de mi lugar fantástico situado, en estas fechas, en una abstención motivada no por desinterés sino por un sincero 'a ver qué me cuentan'.

Como aún no hay propuesta sobre la mesa para ver su armadura y su realidad trasladable a cuatro años, es un buen momento para mirar listas.

Por muy maravillosas que sean las que presentan los tres partidos de una izquierda siempre desunida, por muy rimbombantes e ilusorias que sean sus propuestas, por muy maravillosos que pueden ser sus nombres, el hecho de incluir a 81 candidatos (27x3) ya es motivo de desesperanza, porque nunca una simple cifra, 81, habla de aquello que los que la componen dicen que quieren desterrar. Va contra ellos mismos.

A ver si los partidarios de quien aspira a repetir encuentran en la lista presentada este sábado motivos para la ilusión. Podría ser considerada como ¿demasiado continuista?

A ver si los partidarios de la candidata que fue consejera encuentran en la candidatura presentada a los pies de Neptuno motivos para ver reconocido su partido, su hilo conductor y hasta su granadinismo.

A ver si los partidarios de la candidata naranja encuentran necesearia una candidatura naranja con lo que la anterior candidatura naranja hizo por Granada.

A ver si los partidarios de la democracia encuentran motivos para, una vez analizadas las listas… querer siquiera ser receptivos a las propuestas de esas candidaturas.

A ver…

El que te habla este lunes, por lo pronto, se dispone a desconectar un ratico con sus fiestas. Si la democracia, lo es, nuestras celebraciones colectivas, lo son realmente. Y son más necesarias que nunca para reactivar, por ejemplo, la economía. Pero, más que nada, para reactivar el alma.

Te espero, querido lector, en Benamaurel, en Cúllar y en Zújar estos días tan señalados. Te escribo estas palabra el domingo de pregón en Benamaurel mientras los niños, abajo, juegan a la pelota… y a desfilar con su escuadra en las calles del pueblo que me vio nacer. Aquí seguiré unos días más para nunca perder el norte. ¡Viva Benamaurel! ¡Viva la Virgen de la Cabeza!