Cuanto peor, mejor

Este mes de abril no solo ha llegado el buen tiempo, también una apuesta de futuro de especial relevancia para Granada. Aún con la trascendencia que supone, no ha tenido la repercusión mediática ni ciudadana que se merece. Ha parecido en portadas de los medios locales, es cierto. Ha ocasionado movimiento en las redes sociales. Pero nada fuera de los círculos habitualmente ocupados en eso de la información política local. Nada más allá de los debates especializados. No se oye en la calle, en el metro, en la cola de la frutería… Y no es una noticia menor la firma de un acuerdo que permita una recuperación económica justa.

En primer lugar, porque son tiempos de polarización y precampaña electoral permanente y es poco habitual el consenso. Sentar a una mesa representación de la Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno central, Diputación Provincial, Universidad de Granada, Confederación Granadina de Empresarios, Cámara de Comercio, UGT y CCOO es un mérito que puede arrogarse el Ayuntamiento de Granada. Conseguir que de esa mesa salga un documento con compromisos concretos y fruto del acuerdo, ese es mérito de todas las partes.

En segundo lugar, porque el contenido del llamado 'Pacto de los Mártires' ( por el lugar en el que se firmó, no busquemos otras interpretaciones) dibuja un proyecto de futuro para la ciudad y el área metropolitana que busca desarrollar un modelo productivo basado en la industria del conocimiento, la tecnología y la ciencia y que consolide a Granada como referente en los sectores biosanitario, agroalimentario y de las tecnologías de la información y la comunicación y también incluye medidas específicas para modernizar el tejido productivo basado en el turismo y el comercio, siempre con la sostenibilidad ambiental como marco.

En tercer lugar, porque entre las 100 medidas del pacto también se incluye un apartado dirigido a luchar contra la pobreza estructural, buscando la equidad entre los distintos territorios y entre todas las personas. Aparecen ahí medidas que luchan contra la brecha salarial y persiguen empleo estable y de calidad, con un claro enfoque feminista.

Nada de esto ha sido motivo de debate en las numerosas tertulias que pueblan nuestros medios informativos. Nada de esto está presente en las conversaciones de opinólogos varios. Será que las buenas noticias venden menos que los desastres. O que no interesa informar de lo bueno que nos pasa. Ya sabemos que, en este país, en esta ciudad, hay mucha gente que sigue pensando lo de "cuanto peor, mejor". Que no logren convencernos.