Si bien este 2024 se presenta como un año en el que la tónica en Granada va a consistir en más de lo mismo, esperándonos un nuevo regreso al pasado en el AVE, el Metro o Rules, los granadinos, no obstante, debemos agradecer al fuerte dispositivo de seguridad de Policía Nacional, antidisturbios y Policía Local, la ausencia de incidentes en el día de la Toma, que se celebra en nuestra ciudad desde hace 532 años. La ausencia de los 8/10 miembros de la extrema izquierda radical censora que enturbiaban el acto en años pasados, permitió que Granada y los granadinos pudiéramos celebrar con tranquilidad un hito histórico tan significativo.

No obstante, como siempre, hubo quienes dieron la nota, como la ilustrísima experta en Granada y en Historia de España, la parlamentaria roteña Teresa Rodríguez, que nos insultó a los granadinos tildándonos de “fachas”, “extrema derecha” islamófoba y andalúfoba, “ignorantes testarudos de una pureza blanca y cristiana que no existe más que en sus sueños húmedos de fachas”, y “cristianos sólo para tirarle la cruz de Cristo en la cabeza a todos los demás”, entre otras lindezas, sólo por conmemorar nuestra Historia, para ella “exorcismo facha sólo posible en las películas de terror”.

Por otra parte, la Plataforma Granada Abierta, celebró una Toma alternativa dedicada a Lorca, Cano y Pineda, reclamando una celebración menos “retrógrada y racista”. O sea, que en 1492 quienes tomaron Granada debieron ser los susodichos y todavía los ignorantes granadinos sin enterarnos, quizás sea porque somos racistas y fascistas…

Ahora que el PSOE considera delito de odio que unas personas apaleen un muñeco sin nombre en una piñata cerca de Ferraz, ¿no ve un presunto delito de odio contra los granadinos –que somos un grupo social– en las palabras de Rodríguez? Seguro que no, seguro que es libertad de expresión. Distinto rasero de medir…

En fin, que en Granada somos fascistas, racistas, islamófobos, andalúfobos, exorcistas, ignorantes, retrógrados, de extrema derecha…

¿Deberíamos ejercer acciones contra quienes nos insultan gravemente sólo por querer celebrar nuestras tradiciones? Evidentemente no, porque nuestra tierra y quienes la habitamos somos ejemplo de respeto, integración, convivencia y tolerancia entre culturas y religiones, no como quienes nos insultan a los granadinos y no nos respetan.

Que sepan quienes quieren imponernos su falso relato e ideológicamente manipulado de nuestra gran Historia, que, por más que intenten dinamitar nuestras tradiciones –jamás se toleraría en otros lugares–, no lo van a conseguir. Que sepan que la Toma, Granada y los granadinos ni se censuran ni se insultan. Menos censura y más respeto