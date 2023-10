Mañana sábado los granadinos estamos llamados a salir a la calle en defensa de nuestra sanidad pública, la hasta no hace mucho tiempo joya de la corona y que, por incompetencia, o con toda intención, los unos y los otros están deteriorando hasta extremos insoportables. El lema que presidirá esas movilizaciones no puede ser más explícito: Nos roban la sanidad, nos quitan la vida y es que eso es precisamente lo que nos estamos jugando, porque los hechos son especialmente tozudos y demuestran que por ahí van los tiros.

Los sindicatos han denunciado el “fuerte recorte en personal sanitario” en Granada, destacando la reducción de plantillas de todas las categorías, a pesar de que el SAS anuncie que se han aumentado, cosa imposible comprobar, porque cuando se le solicita información, impera el silencio.

En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, uno de los más importantes de Andalucía, faltan 104 profesionales de enfermería, hay 117 bajas sin cubrir, 45 puestos estructurales vacantes y 19 reducciones de jornada que tampoco se han compensado, una situación que está abocando al hospital al colapso.

En el centro de Doctor Olóriz –antiguo Clínico–, se ha cerrado la Unidad Provincial de Paliativos, por falta de personal, en el servicio de Urgencias se están cerrando circuitos, no sólo por falta de personal, sino también por falta de carritos y de camas. Los pacientes reciben medicación de planta porque están allí más de 48 horas; en la UCI cardíaca sólo hay 4 camas, no hay operaciones ni personal.

En el hospital de Neurotraumatología también se ha cerrado el circuito de Urgencias y hay 15 celadores de baja sin cubrir. El exceso de jornada de algunos profesionales está llegando hasta las 140 horas anuales y todos los servicios están en mínimos.

En los centros de salud del Distrito Sanitario Metropolitano la situación es parecida y no se cubren las vacantes en ninguna categoría profesional, incluidos médicos.

Y lo peor es que, a pesar de esta situación, el SAS no tiene intención alguna de contratar personal y no porque no los encuentren, porque según los sindicatos en las bolsas los hay disponibles de casi todas las categorías. Con este escenario, aseguran los profesionales, “La sanidad pública de calidad, cohesión y universal va a colapsar en nuestra provincia”.

¿Seguro que mañana tienen algo mejor que hacer que defender nuestra sanidad pública?