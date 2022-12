La Opinión de Joaquín A. | Un 'sostén' para los Lorca

Confieso que no encuentro el modo de salir de mi asombro y estoy con el concejal Antonio Cambril en eso que ha dicho, con audaz ironía, de "¿qué será lo próximo, la mecedora de la abuela?". Porque, de manera sorpresiva y continuada, no paramos de ver que de esta chistera lorquiana de birlibirloque, que parece haber resultado la Fundación que lleva su nombre, no paran de salir conejitos blancos sin fin y tiernos pichones de paloma que, porque alguien afirma que fueron acariciados por Federico, se pagan ahora a millón, como se suele decir en lenguaje popular y como gusta de cobrar a la generosa familia del incomparable poeta granadino

En aquellos tiempos de Franco -de los que muchos aún tenemos memoria, aunque esté casi prohibida en esta España de Sánchez, que cada día es de menos libertades de pensamiento y de obra- se contaba un chascarrillo, medio en broma y medio en serio, que sostenía que Pilar Primo de Rivera -la jefa nacional de Falange femenina- había demostrado ser la mujer más lista de España, porque -y aquí el juego irónico- de una camisa vieja de su hermano había sabido hacerse un sostén para toda la vida. Y ¡anda que no fue verdad!

Ahora nos viene -otra vez- la familia del universal dramaturgo y poeta granadino y nos vende -y las autoridades granadinas, quizá por lavar una injustificada mala conciencia la compran-, una exigua biblioteca de cuatrocientos treinta volúmenes; que dicen haber sido tasados por expertos, cuyo nombre o empresa tasadora no se expresa y que afirman haber pertenecido al joven poeta de Granada. Yo, por simple curiosidad he hecho una simple división de quinientos cuarenta y cuatro mil cien euros; o séanse noventa millones, quinientas treinta mil, seiscientas veinte y dos pesetas, con sesenta céntimos; que es lo que se dice que ha costado esta mercancía bibliográfica, entre cuatrocientos treinta, número que, al parecer, es el total de los volúmenes de la transacción. Y me arroja un cociente de algo más de mil doscientos sesenta y cinco euros, con treinta y cuatro céntimos. Es decir, que de esta sobrevenida biblioteca de marras; que muy posiblemente no pasa de ser mera curiosidad y muy posiblemente a estas alturas no aporte absolutamente nada nuevo sobre la vida y la personalidad de Federico García Lorca; cada volumen nos ha salido a todos por la copla de doscientas diez mil quinientas treinta y seis pesetas, con treinta y tres céntimos. ¡Una bagatela cada libro!

Conociendo las historias anteriores de la familia en el consorcio lorquiano de la granadina plaza de la Romanilla, entre exigencias y cifras mareantes, no me queda más remedio que pensar que los buenos mercaderes saben buscarse, a pesar de todo o quizá por ello, un sostén para toda la vida. Y como afirma el viejo refrán de la más vieja Castilla: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿O no?