Como ya dije la semana pasada, Granada se iba a quedar rezagada en su pase a la fase 2 si el gobierno Bonilla-Marín no apretaba al bipolar gobierno central, ya que los informes epidemiológicos y sanitarios avalaban que pasásemos a la fase 2 con el resto de esta falaz autonomía.

Pero como la teoría del caos es lo único que Sánchez domina, la confusión, el desconcierto y el desbarajuste imperan en unos ciudadanos anonadados ante sus bandazos y mentiras continuas, ya que, un día dice una cosa y a la siguiente su contraria sin inmutarse, desconcertando a propios y extraños. No hay más que ver a Otegui con el demoledor documento de la derogación de la reforma laboral rubricado por PSOE, Podemos y Bildu; a Iglesias amenazando de que pacta sunt servanda; y a Ábalos -el del Delcygate- y sus rostros pálidos aseverando que donde dijimos digo ahora decimos diego descaradamente.

En fin, que en este universo caótico de embustes y bandazos, no es de extrañar que ni Bonilla se aclare, máxime cuando después de que Sánchez, Illa y sus esbirros fueran inflexibles con que Granada no pasase a la fase 2, 48 horas después ya no se sabe de qué van y ahora contemplan la posibilidad de "relajar" y "acelerar" la desescalada de "determinados territorios", antes de que transcurran 14 días entre fase y fase.

A saber si la rezagada y postergada Granada va a estar entre esos "determinados territorios", pero los antecedentes nos dicen que somos los últimos de la fila por sistema. Si no avanzamos de fase cuanto antes se va a retrasar aún más la recuperación económica del turismo, la hostelería y el comercio ¿A qué Einstein se le ha ocurrido que los extranjeros que quieran venir de turismo a España deben pasar 14 días de cuarentena en un hotel o dónde puedan? ¿Por qué no se aplicó esta medida cuando, al inicio de la pandemia, lo hicieron los países que menos contagios y muertos han tenido?

El caso es ser ahora más papistas que el Papa, porque cuando Sánchez debió haber tomado medidas, no lo hizo, con los consiguientes miles de muertos por los que espero responda judicialmente. La consecuencia es que Granada se queda rezagada nuevamente, y aunque nos hemos acostumbrado en los últimos 40 años a ser postergados y ninguneados, en este momento económico crítico no podemos permitir más ninguneos orquestados, unas veces desde Madrid, y otras desde Sevilla, que nos vuelvan a situar en un vagón de cola permanente, en el que no estaríamos de tener una autonomía propia. Pero de nuevo la teoría del caos decidirá nuestro futuro.